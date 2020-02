Het is jammer dat een kleine minderheid op een behoorlijk onbetamelijke manier het feest heeft verbrod voor twaalf vooral jonge mensen. Dat heeft minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) woensdagavond gezegd tijdens de opening van de Spilliaert-tentoonstelling in de Royal Academy in Londen. Bij begrijpt de kritiek op zijn beleid, maar vond de manier waarop dinsdagavond geprotesteerd werd misplaatst.

Jambon reageerde op het boegeroep en vooral de tomaten die naar hem werden gesmeten toen hij dinsdag op het podium stond tijdens de uitreiking van de Ultimas, ook bekend als de Vlaamse cultuurprijzen.

De minister-president begrijpt dat er kritiek is op besparingen, maar betreurt de manier waarop die werd geuit. 'Om een feestje van twaalf, vooral jonge, mensen te verbrodden door tomaten te gooien, dat is jammer', zegt hij. 'We leven in een vrij land, dus op een fatsoenlijke manier protesteren is geen probleem.'

Dat zowel Luc Tuymans als Walter Swennen, beiden laureaten, niet kwamen opdagen vindt Jambon ook een spijtige zaak. Tuymans was woensdag trouwens ook aanwezig op de opening van de tentoonstelling van Spilliaert. 'Ik heb hem begroet', zei Jambon daarover. Tuymans had de Royal Academy aangeraden om een tentoonstelling over Spilliaert te organiseren.

Een kritiekloze cultuursector zou pas een probleem zijn, zegt Jambon woensdag nog. 'En de spanning tussen de sector en de politiek is iets van alle tijden', zegt hij. Hij benadrukt ook dat het verminderen van subsidies niet gebeurt om de kunstsector te pesten. 'Die komen er om de tering naar de nering te zetten. Er zijn nieuwe maatschappelijke noden en er moet geschoven worden met het globale budget.' Jambon zegt nog dat zijn kabinetschef met de sector in overleg is.

Jambon reageerde op het boegeroep en vooral de tomaten die naar hem werden gesmeten toen hij dinsdag op het podium stond tijdens de uitreiking van de Ultimas, ook bekend als de Vlaamse cultuurprijzen. De minister-president begrijpt dat er kritiek is op besparingen, maar betreurt de manier waarop die werd geuit. 'Om een feestje van twaalf, vooral jonge, mensen te verbrodden door tomaten te gooien, dat is jammer', zegt hij. 'We leven in een vrij land, dus op een fatsoenlijke manier protesteren is geen probleem.' Dat zowel Luc Tuymans als Walter Swennen, beiden laureaten, niet kwamen opdagen vindt Jambon ook een spijtige zaak. Tuymans was woensdag trouwens ook aanwezig op de opening van de tentoonstelling van Spilliaert. 'Ik heb hem begroet', zei Jambon daarover. Tuymans had de Royal Academy aangeraden om een tentoonstelling over Spilliaert te organiseren.Een kritiekloze cultuursector zou pas een probleem zijn, zegt Jambon woensdag nog. 'En de spanning tussen de sector en de politiek is iets van alle tijden', zegt hij. Hij benadrukt ook dat het verminderen van subsidies niet gebeurt om de kunstsector te pesten. 'Die komen er om de tering naar de nering te zetten. Er zijn nieuwe maatschappelijke noden en er moet geschoven worden met het globale budget.' Jambon zegt nog dat zijn kabinetschef met de sector in overleg is.