Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft woensdag in het Vlaams Parlement opgeroepen tot een 'gecoördineerd crisisbeleid' om de Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Het is daarbij volgens hem nodig om 'de klassieke lijnen tussen meerderheid en oppositie te overstijgen'. Want het worden nog 'zware tijden, hele zware', niet alleen voor de Oekraïense bevolking. 'Het worden ook voor ons moeilijke weken en maanden'.

Het Vlaams Parlement organiseert woensdag een actualiteitsdebat over de oorlog in Oekraïne. Minister-president Jan Jambon opende het debat met een statement waarin hij de Russische inval streng veroordeelde en bestempelde als een 'absolute schande'. Waarop op alle banken applaus volgde.

De oorlog heeft een grote vluchtelingenstroom op gang gebracht. Meer dan twee miljoen Oekraïners hebben intussen hun land verlaten. Hoeveel vluchtelingen er precies naar Vlaanderen zullen komen, is volgens Jambon voorlopig nog onduidelijk. Maar omdat de vluchtelingen automatisch bescherming krijgen en geen asiel moeten aanvragen zal de 'doorstroming naar de steden en gemeenten onmiddellijk en massaal zijn'.

Moeilijke weken en maanden

Volgens Jambon zullen er ook 'ruime collectieve voorzieningen nodig zijn' om de vluchtelingen onderdak te geven. De Vlaamse regeringsleider dringt ook aan op een 'gecoördineerd crisisbeleid op alle niveaus'. De Vlaamse regering heeft daarvoor ook een eigen taskforce opgericht.

De uitdagingen zijn zo groot dat de minister-president een weinig rooskleurig beeld schetst. Zo wordt het niet alleen een uitdaging om de vluchtelingen op te vangen en wegwijs te maken in de samenleving. 'We moeten er ook voor zorgen dat de instroom kan verlopen zonder dat er te veel spanningen in onze samenleving ontstaan. Soms zal ons geduld op de proef gesteld worden', aldus Jambon.

Volgens hem worden het nog 'zware tijden, hele zware'. 'Voor het Oekraïense volk en voor de Oekraïense vluchtelingen in de eerste plaats. Maar het worden ook voor ons moeilijke weken en maanden', aldus Jambon.

