Vlaams minister-president Jan Jambon vertrekt vandaag/zondag voor een werkbezoek van een week aan Zuid-Afrika. Op het programma staan zowel politieke, economische als culturele contacten. Volgens het Vlaams regeerakkoord wordt Zuid-Afrika niet langer beschouwd als een land waarmee aan ontwikkelingssamenwerking wordt gedaan.

Jambon is niet de eerste Vlaamse regeringsleider die naar Zuid-Afrika trekt. Integendeel, sinds het einde van de apartheid deden zowat al zijn voorgangers hem dat al voor. De banden tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika zijn dan ook goed. Er is de historische en culturele link met de Lage Landen, en heel wat Vlamingen vinden er vlot de weg naar toe: met 8.000 Belgen die er wonen, is het na de VS en Canada de belangrijkste emigratiebestemming voor landgenoten buiten Europa.

Ook heel wat Vlaamse bedrijven doen zaken met Zuid-Afrika. Toch kunnen die banden een goede smeerbeurt gebruiken. Dat komt zo. In het Vlaamse regeerakkoord is opgenomen dat Zuid-Afrika niet langer wordt beschouwd als een land waarmee aan ontwikkelingssamenwerking wordt gedaan, maar dat de samenwerking zal focussen op economische, culturele en politieke relaties. Dat zorgde blijkbaar voor wat ruis op de lijn met Pretoria. Ongetwijfeld zal die heroriëntatie van het beleid op tafel komen bij politieke contacten die Jambon volgende week heeft. Jambon doet Pretoria, Johannesburg en Kaapstad aan.

Behalve politieke contacten staan er ook academische en culturele ontmoetingen op de agenda. En er is een belangrijk economisch luik aan de zending. Heel wat Vlaamse bedrijven hebben er activiteiten - onder meer de Oost-Vlaamse koekjesfabrikant Lotus heeft er een fabriek voor gezonde snacks - en er zijn nauwe banden tussen de Vlaamse havens en die in Zuid-Afrika.

