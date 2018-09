Jambon: 'Genkse burgemeester en Crevits moeten bekijken hoe islamschool verhinderd kan worden'

Dries zei dinsdag in Terzake op Canvas dat hij begin augustus al bij Jambon en minister van Justitie Koen Geens informatie had gevraagd over de Communauté Musulmane de Belgique, de vzw die het pand voor de school wou kopen.

Van de lokale taskforce van de Staatsveiligheid ontving de burgemeester een advies, waarin werd aangegeven dat er geen gevaar was voor de openbare orde. Ook Binnenlandse Zaken beloofde de zaak te onderzoeken, maar sindsdien vernam Dries naar eigen zeggen niets meer.

'Ik ben nu heel verrast dat minister Jambon op verzoek van mevrouw Demir (N-VA-staatssecretaris voor Gelijke Kansen en lijsttrekster in Genk, nvdr.) wel een onderzoek start en op verzoek van een burgemeester anderhalve maand geleden niet', stelt Dries. 'Dit past meer in een verkiezingscampagne', concludeerde hij.

Jambon spreekt dat tegen. 'Alles is via de geijkte kanalen gegaan,' zo verdedigde de minister zich woensdagochtend op Radio 1. 'Zowel door mij als door minister van Justitie Koen Geens, op vraag van Wim Dries, is er aan de Staatsveiligheid de opdracht gegeven en die heeft het resultaat bezorgd aan de lokale taskforce met de instructie: geef het door aan de burgemeester'.

Dat hij nu een nieuw onderzoek laat starten, is volgens Jambon het gevolg van een nieuwe vergadering met Demir. 'Nu ligt de concrete aankoop van een pand op tafel, dus heb ik aan de Staatsveiligheid gevraagd om een actualisering te doen van dat onderzoek, specifiek over de geldstromen van de organisatie'.

Verhinderen

Jambon is 'absoluut tegen' de oprichting van de islamschool door Milli Görüs, die ook al scholen in Charleroi en Schaarbeek heeft. 'Genk is een voorbeeld van het integratiemodel. En wat gaan we nu doen? Aparte islamitische scholen oprichten, waar Arabisch en Turks wordt gegeven.'

'Is dat de weg die we met onze maatschappij in willen? Ik nodig de burgemeester uit om samen met de minister van Onderwijs (Hilde Crevits, nvdr.) te bekijken hoe we dit kunnen verhinderen, want dit gaat echt de verkeerde kant uit. Kinderen afzonderen van ons Vlaams onderwijs, zal ik maar zeggen, dat kan echt niet de goede richting zijn'.