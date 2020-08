Vlaams minister-president Jan Jambon zal zaterdagnamiddag tijdens een persmoment in Brasschaat toelichting geven bij de berichten die de afgelopen dagen zijn verschenen over de zaak-Chovanec.

Dat heeft zijn woordvoerder vrijdag meegedeeld.

Jan Jambon (N-VA) is de voorbije dagen onder druk komen te staan na onthullingen in de zaak rond de Slovaak Jozef Chovanec, die in 2018 om het leven kwam na een hardhandig politieoptreden in een politiecel op de luchthaven van Charleroi. Jambon was destijds federaal minister van Binnenlandse Zaken. Hij heeft tot dusver nog niet persoonlijk gecommuniceerd over de affaire.

Dat heeft zijn woordvoerder vrijdag meegedeeld.Jan Jambon (N-VA) is de voorbije dagen onder druk komen te staan na onthullingen in de zaak rond de Slovaak Jozef Chovanec, die in 2018 om het leven kwam na een hardhandig politieoptreden in een politiecel op de luchthaven van Charleroi. Jambon was destijds federaal minister van Binnenlandse Zaken. Hij heeft tot dusver nog niet persoonlijk gecommuniceerd over de affaire.