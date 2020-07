Vlaams minister-president Jan Jambon en minister van Samenleven Bart Somers hebben zaterdagmorgen, in de marge van de Vlaamse feestdag, op het woonerf Cardenberch in Leuven het concept Zomerstraten gelanceerd. Het betreft een initiatief van de Voetgangersbeweging dat met respect voor de coronamaatregelen en voortbouwend op speelstraten de buurtcohesie wil verstevigen.

De ministers werden in Cardenberch verwelkomd door enkele kinderen die naar aanleiding van de Vlaamse feestdag een ontbijt voorzien hadden voor de talrijk aanwezige buurtbewoners. In het verleden hadden de kinderen al een buurtbar geopend. De aanwezigen konden er ook met ringen gooien, een parcours afleggen met zakken... Leden van de Leuvense groep Circus in Beweging zorgden voor animatie. Aan de buurtbar waren op de vloer met krijt cirkels aangebracht waar gezinnen in konden plaatsnemen. De Voetgangersbeweging had ook voor vloerstickers gezorgd die herinnerden aan de noodzaak tot social distance.

Tom Dhollander van de Voetgangersbeweging wees op de noodzaak aan een zorgzame en duurzame publieke ruimte die mensen bij mekaar brengt, in deze coronatijden. De campagne Zomerstraten moet de zomer lang de motor zijn voor leuke kleinschalige activiteiten op straatniveau. Een Zomerstraat doet ook dromen over de ideale straat. Terwijl veel straten in Vlaanderen hoofdzakelijk ingericht zijn om verplaatsingen mogelijk te maken heeft de publieke ruimte immers veel meer potentieel. Volgens Dhollander past de Zomerstraat perfect in de oproep die Jambon deed naar aanleiding van de Vlaamse feestdag, namelijk 'dat Vlaanderen samen de rug moet rechten en van de toekomst iets moois te maken'. Sinds de Voetgangersbeweging anderhalve week geleden het concept lanceerde hebben zich al meer dan 500 buurten aangemeld die dit weekend of binnenkort een Zomerstraat zullen organiseren.

In het kader van de Vlaamse feestdag konden buurten hiervoor beroep doen op een subsidie van 180 euro. Deze subsidie werd 386 keer uitgekeerd. Deelnemende straten ontvangen een gratis Zomerstraatpakket met onder meer twee spandoeken, tien trottoirstickers 'afstand houden', doosjes stoepkrijt en dergelijke. Voor gemeentebesturen werd in samenspraak met virologen en gouverneurs een modelreglementen voor dergelijke activiteiten opgesteld.

