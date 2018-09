Jambon en Francken overleggen dinsdag met Britse collega over transmigranten

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon ontmoet dinsdag zijn Britse collega Sajid Javid in Londen voor overleg over de problematiek van de transmigranten. Dat zei hij maandagavond in Terzake. Staatsssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken vergezelt Jambon.