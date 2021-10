Vlaams minister-president Jan Jambon heeft zondag, bij de start van de Vlaamse week op de Expo in Dubai, een bezoek gebracht aan het Belgische paviljoen, maar hij wil er graag ook een Vlaams paviljoen zien.

Het Belgisch paviljoen is een bijzonder staaltje van architectuur, dat door het weekblad Time Out wordt geprezen als 'een van de coolste gebouwen' van de Expo. Op de gevel staan de drie regio's Vlaanderen, Wallonië en Brussel vermeld, die bevoegd zijn voor buitenlandse handel, maar de bezoekende toeristen blijken toch vooral geïnteresseerd in de typisch 'Belgische' producten als chocolade, wafels en frieten.

Toch hoopt Jambon ooit een eigen Vlaams paviljoen op een Expo te hebben, zei hij voor de camera van VRT. 'Maar voorlopig werken we in een federale context, waar we 'in charge' zijn voor buitenlandse handel'. De Expo in Dubai is de eerste wereldtentoonstelling ooit in een Arabisch land. Volgens de Vlaamse minister-president moet Vlaanderen hier aanwezig zijn, enerzijds om ideeën op te doen, bijvoorbeeld over hoe onze samenleving duurzamer te maken, en anderzijds om onze innovaties bekend te maken. 'Je komt hier de hele wereld tegen', klonk het.

De Emiraten waren jarenlang sterk afhankelijk van olie, maar zijn zich steeds meer aan het diversifiëren. En dat creëert kansen om zaken te doen. Op de kritiek dat mensenrechten in Dubai met voeten worden getreden, herhaalde minister-president Jambon zijn standpunt dat hij ook in China verkondigde. 'Laat ons via handelsrelaties deze moeilijke kwesties ter sprake brengen', pleitte hij.

Jambon kreeg zondag een uitgebreide rondleiding in het Belgische paviljoen, waarbij hij onder meer plaats nam op een fiets van het bedrijf Classified Cycling, in aanwezigheid van wielrenner Victor Campenaerts. Een ritje op de fiets gebeurt met een VR-bril, waarbij de bezoeker beelden van Vlaanderen te zien krijgt, zoals het Limburgse parcours 'Fietsen door de Bomen'.

Ook andere Vlaamse technologie komt op de Expo aan bod, zoals van het onderzoekscentrum Imec, dat via artificiële intelligentie een gebruiksvoorwerp kan herkennen en kan ontleden uit welke materialen dat is vervaardigd. Die technologie wordt nu al door Recupel gebruikt, voor het scheiden van afvalstromen, verklaarde professor Steven Latré van de universiteit Antwerpen.

'Wat we hier op de Expo tonen is een showcase voor het grote publiek, maar ook voor bedrijven creëert dit potentieel. In de circulaire economie is het gebruik van technologie nu nog vrij beperkt, zeker en vast het gebruik van artificiële intelligentie', klonk het.

