Viroloog en interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht blijft onderstrepen dat we de maatregelen van 'social distancing' moeten blijven toepassen.

'Met de maatregelen van afstand houden hebben we de samenleving in kleine groepen ingedeeld: gezinnen, mensen in woonzorgcentra en bedrijven bijvoorbeeld. Door de ontmoetingen met anderen te beperken, voorkomen we dat het virus zich kan verspreiden. Maar binnen die groepen kunnen wel nog besmettingen worden doorgegeven, vandaar die nieuwe gevallen. Maar met de maatregelen die we hebben opgelegd, zorgen we er toch voor dat de epidemie beheersbaar blijft', aldus Van Gucht.

Afgezien daarvan vindt Van Gucht dat er een paar bemoedigende tekenen zijn: zo stabiliseert het aantal ziekenhuisopnames per dag. Hij wil nochtans niet gezegd hebben dat we hiermee op de langverwachte piek zijn gekomen. 'Op de piek zullen we pas zicht krijgen als hij achter de rug ligt', zegt de viroloog. (Belga)