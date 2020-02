SP.A dient woensdagmiddag een spoedresolutie in om minister-president Jan Jambon (N-VA) te dwingen over de democratie en de rechtstaat te praten bij de Hongaarse premier Viktor Orban. 'Pure profileringsdrang', noemt Jambon dat.

'Het spreekt voor zich dat ik de kritiek op de rechtstaat en de persvrijheid ter sprake zal brengen bij mijn gesprekken in Boedapest.' Dat zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) bij aankomst in de Hongaarse hoofdstad. De spoedresolutie die SP.A wil neerleggen noemt hij 'pure profileringsdrang'.

Jan Jambon is woensdagmiddag aangekomen in Boedapest voor een gesprek met minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto en met eerste minister Viktor Orban. Hij wil het eerst en vooral over de handelsrelaties tussen Hongarije en onze regio hebben. 'Zij ervaren ongeveer dezelfde impact van de brexit', zegt hij. 'We kunnen elkaar helpen in de Europese Raad, bijvoorbeeld om meer steun voor de kmo's te vragen.'

Maar daarnaast wil hij ook de bezorgdheden over de Hongaarse politieke situatie op tafel leggen. 'Ik snap de heisa in de Vlaamse media daarover niet. Het houdt toch geen steek om in het Europees Parlement vast te stellen dat er geen verbetering is sinds de lancering van Artikel 7 en er dan over te zwijgen als je hier ter plaatse bent?', zegt hij.

N-VA, CD&V en Open VLD stemden vorige maand in met een Europese resolutie die stipuleert dat er geen progressie merkbaar is in Hongarije. 'Ik wil wel eens horen wat hun verdedigingslijn is, rond onder meer de persvrijheid en de kritiek op de rechtstaat', aldus Jambon.

Een makkelijk gesprek zal dat niet worden na de goedkeuring van de bewuste resolutie. 'Maar als ik heel de wereld moet rondgaan enkel op zoek naar makkelijke gesprekken, dan kan ik beter iemand anders sturen.'

SP.A dient woensdag een resolutie in waarin het vraagt een sterk statement te maken en achteraf verslag uit te brengen in het parlement.

'Het spreekt voor zich dat ik de kritiek op de rechtstaat en de persvrijheid ter sprake zal brengen bij mijn gesprekken in Boedapest.' Dat zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) bij aankomst in de Hongaarse hoofdstad. De spoedresolutie die SP.A wil neerleggen noemt hij 'pure profileringsdrang'.Jan Jambon is woensdagmiddag aangekomen in Boedapest voor een gesprek met minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto en met eerste minister Viktor Orban. Hij wil het eerst en vooral over de handelsrelaties tussen Hongarije en onze regio hebben. 'Zij ervaren ongeveer dezelfde impact van de brexit', zegt hij. 'We kunnen elkaar helpen in de Europese Raad, bijvoorbeeld om meer steun voor de kmo's te vragen.' Maar daarnaast wil hij ook de bezorgdheden over de Hongaarse politieke situatie op tafel leggen. 'Ik snap de heisa in de Vlaamse media daarover niet. Het houdt toch geen steek om in het Europees Parlement vast te stellen dat er geen verbetering is sinds de lancering van Artikel 7 en er dan over te zwijgen als je hier ter plaatse bent?', zegt hij. N-VA, CD&V en Open VLD stemden vorige maand in met een Europese resolutie die stipuleert dat er geen progressie merkbaar is in Hongarije. 'Ik wil wel eens horen wat hun verdedigingslijn is, rond onder meer de persvrijheid en de kritiek op de rechtstaat', aldus Jambon. Een makkelijk gesprek zal dat niet worden na de goedkeuring van de bewuste resolutie. 'Maar als ik heel de wereld moet rondgaan enkel op zoek naar makkelijke gesprekken, dan kan ik beter iemand anders sturen.'SP.A dient woensdag een resolutie in waarin het vraagt een sterk statement te maken en achteraf verslag uit te brengen in het parlement.