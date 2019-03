Jambon belooft 'nieuwe belastingverlaging na 26 mei'

'We hebben grote inspanningen gedaan voor de bedrijven, maar voor de werknemers zijn we er nog niet. Met de regering-Michel hebben we een taxshift gerealiseerd die eigenlijk een tax cut (belastingverlaging, nvdr) was. Dat moet opnieuw de ambitie zijn en is mogelijk als we de inefficiënte uitgaven terugdringen', citeert Het Laatste Nieuws Jambon, zonder verder in detail te gaan.

Of hij ook eerste minister wil worden van een regering die de communautaire agenda weer vijf jaar in de diepvries steekt, wil Jambon niet zeggen. 'Mocht Wallonië centrumrechts stemmen, dan kunnen we direct een heerlijke coalitie vormen. Maar iets zegt me dat het iets complexer wordt.'

In De Tijd zegt Jambon daarnaast dat hij 'doortastender' te werk zou gaan dan premier Charles Michel (MR). 'Ik zou me bijvoorbeeld minder laten beïnvloeden door het middenveld.'