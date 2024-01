Ivo Mechels, voorzitter van de Gezinsbond: ‘Ik herken me in Nelson Mandela’s rebellie’

Ivo Mechels is sinds december algemeen voorzitter van Gezinsbond. Daarvoor was hij woordvoerder van Testaankoop en ceo van Euroconsumers.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Dat zo veel onschuldige kinderen gewond raken en sterven in de Gazaoorlog, om nog te zwijgen van de duizenden Palestijnse kinderen op de vlucht, zonder enig perspectief.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

‘Hoe prachtig is het dat niemand een seconde hoeft te wachten om te beginnen met de wereld te verbeteren’, om Anne Frank te citeren. Richt een wijkcomité op, zet je in voor verkeersveiligheid, word lid van Gezinsbond… Iederéén kan iets doen.

Wat is uw grootste prestatie?

Mijn fantastische kinderen. Ze kregen in hun opvoeding veel vrijheid, maar werden ook altijd op hun verantwoordelijkheid gewezen.

Wat is uw grootste mislukking?

Dat zoveel zaken waarmee ik jaren bezig ben geweest in mijn strijd voor consumentenrechten blijven terugkeren. Zo zag ik dat de presentatoren van het tv-programma Factcheckers opnieuw minutenlang aan de lijn hingen bij bedrijven voor ze iemand te pakken kregen.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Ik koester heel warme herinneringen aan mijn schooltijd op het Xaveriuscollege, bij de jezuïeten in Borgerhout. Zeer belezen en wijze mensen van wie ik veel heb opgestoken, in een warme en menselijke sfeer.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Uiteraard doe ik als voormalig Testaankoopman heel wat kleine dingen om energie te besparen. Maar het meest bijzonder is misschien ons abonnement bij de pluktuin, waar we lokale seizoensgroenten oogsten. Leuk om te doen, gezond én smaakvol.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Dat ik niet meteen rechten heb gestudeerd. Eerst kwam ik bij psychologie terecht, dat lag me minder. Een beetje trial-and-error dus.

Hebt u ooit al eens een zelfhulpboek gelezen?

In de maalstroom van je leven, het meesterwerk van Edel Maex over mindfulness.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Long Walk to Freedom, de autobiografie van Nelson Mandela. Ik wil me absoluut niet met hem vergelijken, maar ik herken me wel in zijn strijd tegen onrechtvaardigheid en in zijn rebellie.

Waarover zou u meer willen weten?

Over AI, want volgens mij staan we aan de vooravond van een nieuwe revolutie.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

400 à 500 euro. Ik steun al tientallen jaren enkele vaste goede doelen, zoals Amnesty International, Kom Op Tegen Kanker en Bond zonder Naam.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Als iemand die dicht bij je staat iets overkomt. Dan voel je je zo machteloos en kwetsbaar.

Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien?

Mijn vader is in 2019 gestorven. Maar mijn moeder probeer ik minstens wekelijks te bezoeken in haar serviceflat. We bellen ook elke dag.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Wandelen, het liefst in een bos. Verder probeer ik wat te matigen: in de zeven jaar als ceo ging ik veel te vaak uit eten. Maar een lekkere trappist af en toe sla ik niet af.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Dat Liefde, met een grote L, zo’n belangrijke bouwsteen is voor iedereen. En dat er twee absolute grondvoorwaarden zijn om kinderen een goede start te geven: gelijke kansen en een liefdevol nest.