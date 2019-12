Na veertien jaar in het Europees Parlement werkt voormalig parlementslid Ivo Belet (CD&V) sinds kort bij de Europese Commissie. Voortaan werkt hij als adjunct-kabinetschef van eurocommissaris Dubravka Suica.

De Hasselaar ging aan de slag als adjunct-kabinetschef van eurocommissaris voor Democratie en Demografie Dubravka Suica. De Kroatische christendemocrate is eveneens vicevoorzitter van de Commissie.

Van Suica wordt verwacht dat ze de Conferentie voor de Vernieuwing van Europa voorbereidt. Dat is een platform waarop de Europese instellingen samen met burgers en experten de koppen bij elkaar steken.

Daarnaast verwacht commissievoorzitter Ursula von der Leyen van dat Suica de demografische ontwikkelingen in de Unie in kaart brengt, met speciale aandacht voor onder meer het platteland, de vergrijzing en de kinderrechten.

Op 26 mei greep Belet naast een Europese parlementszetel. Na veertien jaar in het Europees halfrond kreeg hij van zijn partij de voorlaatste plaats op de lijst. De voormalige VRT-journalist werd niet verkozen, maar was goed voor meer dan 72.000 stemmen, meer dan de nummer twee op de lijst Cindy Franssen, die wel een zetel kon veroveren.

Ondanks zijn afwezigheid in de nationale politiek, liet Belet zich geregeld uit over binnenlandse aangelegenheden. Zo vroeg hij in de nasleep van de zogenaamde Soedan-affaire om het ontslag van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).