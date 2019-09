Econoom Ivan Van de Cloot dringt er bij de nieuwe Vlaamse regering op aan prioriteit te maken van goed bestuur en ernstig beleid. 'De coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD krijgt een tweede kans op Vlaams niveau. Ze moet die grijpen', zegt hij in De Zondag.

De befaamde econoom van denktank Itinera zegt: 'De coalitie moet stoppen met aankondigingen te doen, zonder die te koppelen aan realisaties. Daar waren de vorige regeringen sterk in. De kiezer heeft dat doorgeprikt.' Hij gaat verder: 'De politiek moet komaf maken met de slechte particratie die het politieke landschap domineert. Die particratie zorgt ervoor dat partijen elkaar stokken in de wielen steken. Men denkt dat dat de partij dient.'

Dat leidt tot een democratie die niet goed functioneert, zegt Van de Cloot. Hij haalt Nederland aan als voorbeeld van een land waar partijpolitiek wel goed werkt. 'Zij hebben een politieke cultuur die wij mankeren. Wij hebben te veel rattenvangers die altijd wel een excuus verzinnen om niet te moeten besparen. Als in ons land een probleem opduikt, dan roept de politiek om meer geld. Dat is blijkbaar de oplossing voor elk vraagstuk.'

Als, zoals in de wandelgangen te horen is, minister van begroting Sophie Wilmes echt opvolger wordt van Charles Michel, zou dat te gek voor woorden zijn, vindt Van de Cloot. 'Dat zou fantastisch materiaal zijn voor een satirisch programma. Een land maakt zijn bevolking wijs een begrotingsevenwicht te halen, mislukt daar faliekant in, maar promoveert de bevoegde minister tot premier. Dat is een toonbeeld van lichtzinnig omspringen met de democratie.'

