Ivan Van de Cloot over begrotingstekort: 'Is dit onvermogen of arrogantie?'

Uit cijfers van het Planbureau blijkt dat het begrotingstekort in 2019 opnieuw oploopt tot een bedrag van 7,7 miljard euro. Nochtans was een begroting in evenwicht dé ambitie bij uitstek van de sociaaleconomische herstelregering. 'Is dit onvermogen of de arrogantie van de macht?', vraagt Ivan Van de Cloot zich af.