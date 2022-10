Israëlische soldaat omgekomen na aanval in Oost-Jeruzalem

Een Israëlische soldaat is overleden aan de verwondingen die hij heeft opgelopen bij een aanval op zaterdagavond in Oost-Jeruzalem. Dat maakte het Israëlische leger zondag vroeg bekend.

“Een Israëlische soldaat is in loop van de nacht overleden aan de ernstige verwondingen die hij opliep bij een gewapende aanval op het Shuafat checkpoint bij een Palestijns vluchtelingenkamp in Oost-Jeruzalem”, zei het Israëlische leger in een korte verklaring. Het leger maakte de identiteit van de gedode soldaat niet bekend.

De Israëlische politie meldde eerder dat twee Israëli’s gewond raakten toen ze beschoten werden bij een controlepost in bezet Oost-Jeruzalem. Dat meldt de Israëlische politie, die zegt dat het gaat om een “terroristische” aanval. Een derde persoon van wie de nationaliteit niet werd gespecificeerd werd geraakt door “granaatscherven”, volgens de Magen David Adom (Mada), het Israëlische equivalent van het Rode Kruis.

Een politiewoordvoerder zei in een verklaring dat “een terrorist op twee Israëli’s schoot en hen ernstig verwondde” bij een Israëlische wegversperring nabij het Palestijnse vluchtelingenkamp Shuafat. Volgens Magen David Adom zijn de slachtoffers van de schoten twintigers en werden ze naar een ziekenhuis gebracht. “Het gaat om een vrouw in kritieke toestand en een man in ernstige toestand,” aldus dezelfde bron.

Een derde persoon raakte gewond door granaatscherven en werd ter plaatse behandeld, voegde de organisatie toe zonder verdere details te geven. De politie was zaterdagavond op zoek naar een verdachte die gevlucht is. Een helikopter en special forces werden ingezet bij de klopjacht.