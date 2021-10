De Israëlische regering heeft een plan bekendgemaakt om het aantal moorden in de Arabische gemeenschap van het land te bestrijden. Ze zal ook extra politieagenten inzetten.

Sinds begin dit jaar zijn er in de Israëlische Arabische gemeenschap al 102 moorden gepleegd. Dat leidt tot bezorgdheid want de minderheid in het land hekelt al langer slachtoffer te zijn van discriminatie.

Het laatste slachtoffer is een 26-jarige man uit Umm al-Fahm, een stad met 50.000 inwoners in het noorden van het land, die woensdag om het leven kwam nadat de auto waarin hij zat onder vuur was komen te liggen.

Enkele uren later kondigde de Israëlische premier Naftali Bennett aan dat hij de versterking van twee grenspolitiecompagnieën had bevolen om 'de criminaliteit in Arabische gemeenschappen te helpen bestrijden'.

De regering heeft nu een voorlopig plan voor de komende zes maanden klaar. Bij de voorstelling van dat plan in het parlement, zei viceminister van Openbare Veiligheid Yoav Segalovitz dat Israël zich in 'een noodsituatie' bevindt.

Het plan omvat onder meer een versterking van de veiligheid door het leger en met de steun van veiligheidsdienst Shin Bet. Bedoeling is om wapensmokkel tegen te gaan.

De regering is ook van plan te investeren in misdaadpreventie, sociaal welzijn, infrastructuur, onderwijs en bouw voor de Arabische bevolking, voegde Segalovitz eraan toe.

Andere wetsvoorstellen die momenteel bij het parlement in behandeling zijn, voorzien in minimumstraffen voor illegaal wapenbezit en verruimen de bevoegdheden van de politie om zonder bevel daartoe huiszoekingen te verrichten.

Arabische leden van het Israëlische parlement zijn verdeeld over hoe het geweld aan te pakken. Meer transparantie bij de politie is nodig na jaren van falen in de strijd tegen moorden, stelt oppositieparlementslid Sami Aboe Shahadeh.

De Arabische burgers van Israël, die ongeveer een vijfde van de bevolking uitmaken, zijn afstammelingen van Palestijnen die op hun land zijn gebleven na de oprichting van de Joodse staat in 1948.

Zij hebben Israëlische paspoorten en stemrecht, maar klagen over discriminatie, vooral op het vlak van huisvesting en rechtshandhaving.

