IS-strijdsters Fatima en Rahma Benmezian, de zussen die vrijdag door de Turkse autoriteiten naar België teruggestuurd werden, zijn vrijdagavond met een reguliere vlucht geland op de luchthaven van Zaventem, vergezeld van politieagenten. Dat meldt het federaal parket.

Na hun aankomst op Belgische bodem zijn de zussen door leden van de federale gerechtelijke politie Antwerpen overgebracht naar een gevangenis. Beide vrouwen werden eerder door de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen bij verstek veroordeeld tot celstraffen van 5 jaar wegens deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Hun onmiddellijke aanhouding werd bevolen. Fatima werd veroordeld op 18 mei 2015, Rahma op 27 juni 2019. (

In mei 2015 werden voor de correctionele rechtbank van Antwerpen zeven moslima's veroordeeld voor hun deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Vier van hen, onder wie Fatima, hadden zich in Syrië aangesloten bij Islamitische Staat (IS) en kregen vijf jaar effectief en 15.000 euro boete. De rechtbank beval toen ook hun onmiddellijke aanhouding.

In afscheidsbrieven hadden de vier geschreven dat ze de westerse democratie verafschuwden en dat ze als martelaren wilden sterven. De vier trouwden ook met Syriëstrijders. Fatima was in 2014 via Düsseldorf naar Syrië vertrokken. Haar oudere zus Rahma bevond zich daar toen al.

Turkije begon op 9 oktober laatstleden een offensief in het Syrisch-Turkse grensgebied tegen de Koerdische militie YPG, die het land als een terreurorganisatie beschouwt. In gevangenissen van Koerden in het gebied zaten heel wat IS-strijders gevangen, van wie er ontsnapt zouden zijn.

Volgens officiële cijfers werden 287 vermeende IS-aanhangers tijdens het offensief door de Turken opgepakt. Het Turkse staatspersagentschap Anadolu berichtte eerder dat in totaal 944 buitenlandse "terroristische strijders" uit 36 landen in Turkse detentiecentra zitten. Turkije heeft ondertussen in totaal 15 buitenlandse IS-strijders teruggestuurd naar onder andere Duitsland, de VS en andere Europese landen, sinds Ankara op 11 november de repatriëringen aankondigde, aldus Anadolu.