Is lobbyen legale corruptie? (video)

Lobbyen is een woord met een negatieve reputatie. Denk maar aan lobbyschandalen waarbij grote bedrijven met goede connecties en diepe zakken dealtjes maken om het beleid naar hun hand te zetten. Maar... is die negatieve bijklank wel terecht? Dr. Evelien Willems (UAntwerpen) deed onderzoek naar het lobbylandschap in België en weet je er alles over te vertellen.