De Gentse professor Lieven De Marez is stellig: als we de alomtegenwoordige smartphone niet 'domesticeren', zal hij ons leven helemaal overnemen.

Eind vorig jaar bleek uit een onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen bij een duizendtal jongeren dat de helft zich verslaafd voelde aan zijn of haar smartphone. Volgens professor Lieven De Marez (UGent), bekend van het Digimeter-onderzoek, is er geen reden tot paniek. 'Dat de helft van de jongeren - net als veel volwassenen - een unheimlich gevoel heeft over de vele tijd die ze op dat toestel spenderen, wil nog niet zeggen dat ze ook verslaafd zijn. Dat geldt maar voor een kleine minderheid, die zich bijvoorbeeld ook terugtrekt uit het sociale leven enzovoort. Maar we beleven nu wel een soort momentum: we moeten die tieners - en de rest van de bevolking - meer inzicht geven in hun smartphonegebruik, waardoor die tijdrovende gewoontes straks niet ons hele leven overnemen.' Met zijn nieuwe boek, Ken je digitaal DNA, geeft De Marez een voorzet.

...