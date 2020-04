'Men kan moeilijk van de bevolking ernst, discipline en respect verwachten als er zo stuntelig wordt gecommuniceerd naar het publiek', schrijft professor Herman Matthijs na de persconferentie van afgelopen vrijdag over de te volgen exitstrategie uit de coronacrisis.

De aanpak van de coronacrisis heeft gezorgd voor een inflatie aan instellingen die zich allemaal bevoegd verklaren over dit thema. Een oplijsting op federaal vlak: de federale regering met een coördinerend minister, het crisiscentrum, het GEES, CELEVAL, Sciensano, het wetenschappelijk comité coronavirus, een riskmanagement-groep en dan nog eens de veiligheidsraad met de deelstaten.

Vrijdagavond was er opnieuw een optreden van die veiligheidsraad met als hoofdlijnen: slechte sprekers, een persconferentie om 22.00 uur (!), onduidelijke communicatie, een PowerPoint de naam niet waardig, ... Enfin, om het in universitaire examentermen te zeggen: met glans naar de tweede zittijd.

De toespraken van president Emmanuel Macron en minister-president Mark Rutte zijn voorbeelden van duidelijkheid en 'to the point'. Waarom is dat hier niet mogelijk? Ligt het aan de politieke klasse? Men kan moeilijk van de bevolking ernst, discipline en respect verwachten als er zo stuntelig wordt gecommuniceerd naar het publiek. Leiderschap wordt getoond met efficiënte alsook doordachte beslissingen, die goed en begrijpelijk gecommuniceerd worden. Maar al dagen voor deze vergadering werd er gelekt, en als de bijeenkomst dan ook nog erg lang duurt, kent men de uitslag.

De exitstrategie is nogal omslachtig uitgewerkt en bevat drie fases. Maar waarom dat er een fase 1A en 1B moeten zijn en dan toch geen vier fasen, dat wordt nergens uitgelegd. Een positief punt is zeker dat op 11 mei alle nog gesloten winkels tegelijk kunnen heropenen. Daardoor is de wanorde van de laatste weken weg. Want waarom mocht bijvoorbeeld Hubo wel open en verfwinkel Colora niet?

Het onderwijs start opnieuw op 15 of 18 mei en hier zal moeten blijken in welke mate de drie gemeenschappen een gezamenlijk beleid gaan voeren. Trouwens, waarom sommige leerjaren wel en andere niet naar school moeten, is niet altijd logisch en zal bij werkende ouders voor praktische problemen zorgen. In ieder geval, de grootste uitdaging voor het onderwijs moet nog komen: de lange examenperiode in juni en de opstart in september.

De gezondheidszorg ligt al weken plat en staat volledig in het teken van de opname van coronapatiënten. Ongetwijfeld zijn er te veel ziekenhuizen en medische faciliteiten dichtgegooid. De kans is spijtig genoeg meer dan reëel dat er bij de niet opgevolgde en/of niet behandelde 'non-corona' mensen nog veel doden gaan vallen. Gaat daar iemand de verantwoordelijkheid voor nemen? De recente brief van het RIZIV over de dringende en noodzakelijke medische ingrepen, getuigt van een complete wereldvreemdheid van deze administratie. De volksgezondheid is duidelijk niet de prioriteit van het RIZIV. Gaat de politiek nu eindelijk eens iets doen aan een administratie die al jaren ontsnapt aan elke democratische-parlementaire controle?

Na jaren van miljarden injecties in het openbaar vervoer, de kritiek op het wagenpark en de immense fiscalisering daarop, zegt de veiligheidsraad nu: 'Om drukte te vermijden is het raadzaam u te verplaatsen met eigen middelen...'. Inderdaad, want hoe gaat men de bestaande, bepaald niet klantgerichte treinstellen veilig kunnen gebruiken? Gelukkig zijn er nog de overbelaste auto's in dit land om het volk terug naar het werk te krijgen.

Elke crisis leidt tot uitdagingen en zo ook deze coronacrisis. Het telewerk heeft nu echt zijn intrede gedaan en dat is zeker een positief gegeven. Het is nu aan de overheid om ervoor te zorgen dat dit stelsel in werking blijft. De sector van het vastgoed die zich richt op administratieve locaties zal dit ongetwijfeld voelen. Ook de periode van landschapskantoren verhuist naar het historisch archief.

In feite is er geen echte exitstrategie bepaald. Want veel blijft onduidelijk. Zoals: wat met de rest van het onderwijs, kapperszaken, sportwedstrijden, horeca, vakanties, daguitstappen, ... Zolang er geen goede geneesmiddelen bestaan tegen het virus zal - op zijn minst - een deel van de maatschappij gesloten blijven. Maar een groeiende kritiek wordt: waarom gaan de winkels open en mag familie niet bezocht worden?

De regering wil dat men maskers gaat dragen in het openbaar vervoer en kinderen ouder dan twaalf ook in het onderwijs. Bovendien wordt dat ook nog eens aangeraden bij het bezoek aan winkels. Ten aanzien van deze maskers mag er zeker een onderzoekscommissie komen, om uit te zoeken op federaal en Vlaams vlak waarom er hier geen voorraden waren. Maar op bladzijde 2 van de beslissing van de Veiligheidsraad staat geschreven dat de federale overheid en de deelstaten samen ervoor gaan zorgen dat elke burger gratis minstens één standaard stoffen mondmasker krijgt... Het is te hopen dat die niet in China besteld moeten worden.

Ondertussen waant een jonge flamboyante MR-voorzitter zich God in het landschap van de politiek. Hij heeft duidelijk zijn opleiding genoten bij een goede leermeester. Jawel, de beste Machiavelli-kenner van de laatste jaren, Didier Reynders. Georges Louis Bouchez werd als nieuwbakken voorzitter onmiddellijk in de federale formatie getorpedeerd. Het resultaat was een grootste onderscheiding. Want met veertien Kamerzetels behoudt de MR: de eerste minister, zes ministers waaronder nog eens een vicepremierschap, de Senaatsvoorzitter. En dan was al de EU-raadsvoorzitter plus de EU-commissaris toegewezen aan de vierde grootse partij in zetels. Zoals men in het Frans zegt: Il faut le faire.

Al de andere kandidaten voor een nieuwe federale regering mogen op zaterdag eens komen luisteren en praten over het beleid van de minderheidsregering, met 38 zetels op 150, die de beschikking heeft over volmachten. Maar een voorzitter van een voetbalploeg moet kunnen tackelen: Almaci, Dewever, Magnette, Nollet; allemaal tegen de grond door de ster van het veld: GLB!

Dat laatste is belangrijk, want wat gaat er in juni gebeuren met de regering-Wilmès? Zoals nu kan het niet verder. Of gaan we eerst de uitkomst van de exitstrategie afwachten? In juni is er ook weer een nieuwe peiling. Van verkozen politici die beleidsfuncties bekleden, wordt verwacht dat ze het land besturen. Er is in deze coronaweken te veel gesteund op allerlei commissies die geen enkele democratische legitimiteit bezitten. Maar in een parlementaire liberale democratie geldt het primaat van de politiek.

