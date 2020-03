Porno voor beginners.

Evi Hanssen was ervan geschrokken. Voor Vier maakt ze momenteel Help, mijn kind kijkt porno - een docureeks waarvan ik alleen kan zeggen dat de recensies niet goed zijn maar een vriendin van mij het best nog interessant vindt - en in Het Nieuwsblad had ze het over de research die ze voor dat programma deed. 'Wat mij opvalt, is dat de homepage van Pornhub best heftig is', zei Hanssen. 'Zonder blikken of blozen krijg je heel veel harde video's gepresenteerd, zonder waarschuwing. Ik stel me daar vragen bij, als ouder en als vrouw.'

Dat treft: ik stel mij daar namelijk ook al een hele tijd vragen bij. Niet als ouder, al zeker niet als vrouw, maar wel als homo. Die enkele, zeldzame, zonder de minste twijfel op de vingers van mijn rechterhand te tellen keren dat ik Pornhub bezocht, was het aanbod ook - ik herinner het me slechts vaaglijk, hoor - meteen hardcore. Terwijl zo'n jongen dan bijna ligt te kokhalzen, of met gepijnigde blik in de camera kijkt, dwaalden mijn gedachten weleens af naar onze genderpatronen. In homoseksuele porno worden namelijk alle rollen door mannen gespeeld. Iedereen doet wat-ie het lekkerste vindt. Maar wat als - in het geval van hetero's - telkens vrouwen door mannen worden gedomineerd? Zou ik mij dan ongemakkelijke vragen beginnen te stellen over de representatie van de geslachten, en de stereotypen die daarin naar voren komen? Ik moet het eens aan mijn collega's vragen, maar ik hoop eigenlijk van wel. Is er een verband tussen de fantasieën van mannen en #MeToo? In de Verenigde Staten bracht journaliste Peggy Orenstein onlangs een boek uit over de moeilijkheid die jongens en jongemannen nog altijd hebben om op een gezonde manier over seks te praten - homo's kwamen daar, overigens, als beste uit, aangezien nogal wat van hen niets liever doen dan over seks praten. Orenstein heeft het, in The New York Times, ook over porno, waarin seks wordt uitgebeeld als 'something men do to rather than with a partner'. Met de veroordeling van Harvey Weinstein vierde #MeToo een van de grootste successen sinds zijn ontstaan twee jaar en half geleden. Maar waar het al die tijd nauwelijks over ging, is dat de seks die nogal wat mannen aangeleerd wordt om het lekkerst te vinden, de seks is waarin vrouwen gebruikt worden. De meeste mannen zijn, uiteraard, in staat om dat onderscheid tussen fictie en werkelijkheid te maken, maar het is even eenvoudig om te zien dat er ook een heel aantal rondlopen die daar wel moeite mee hebben. De kranten staan er nu al jaren vol van. Wat ben ik blij dat ik zonder zulke dilemma's naar Pornhub kan surfen.