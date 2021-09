Islamitische Staat in Afghanistan (IS-K) heeft de aanslagen tegen de taliban opgeëist die zaterdag en zondag plaatsvonden in de oostelijke stad Jalalabad. Dat gebeurde zondagavond via het propagandakanaal Amaq.

In twee mededelingen meldde Islamitische Staat verantwoordelijk te zijn voor 'drie afzonderlijke bomaanslagen' die drie 'voertuigen van de taliban' zaterdag troffen. De terreurorganisatie eiste ook de bomaanval van zondag tegen een voertuig van de taliban in Jalalabad op.

Het zijn de eerste dodelijke aanslagen sinds het vertrek van de laatste Amerikaanse troepen op 30 augustus. Bij de aanslagen van zaterdag zouden volgens een anonieme functionaris van de taliban twee doden zijn gevallen. Een verantwoordelijke bij het departement gezondheid van de provincie Nangarhar sprak van drie doden. Minstens één van de aanslagen viseerde een politiewagen van de taliban. Zondag zou een voertuig met strijders van de taliban het doelwit zijn geweest.

De lokale pers voerde getuigen op die verklaarden dat verscheidene strijders van de islamistische beweging na de explosie naar het hospitaal zijn overgebracht.

De aanslagen tonen nogmaals aan hoe precair de situatie in Afghanistan is. Jalalabad, de hoofdstad van Nangarhar, is het voornaamste bolwerk van IS in Afghanistan. De terreurorganisatie voert strijd tegen de taliban, die sinds augustus weer de lakens uitdelen in het land. IS-K eiste eerder ook al de dodelijke aanslag op de luchthaven van Kaboel op. Daar vielen op 26 augustus meer dan honderd doden.

