Is een minimumpensioen van 1.500 euro realistisch? Stel uw vraag aan Koen Schoors

Omdat de bevolking vandaag niet alleen wakkerligt van het klimaat, maar ook van zijn pensioen, lanceerden de Vlaamse socialisten hun pensioenplan. Iedereen die 42 jaar heeft gewerkt, moet recht hebben op minstens 1.500 euro per maand. Daarvoor hoeft u overigens geen 42 jaar voltijds te werken: een gemiddelde van 30 uur per week is voldoende. En opvallend: ook mantelzorguren en ouderschapsuren worden meegeteld. 'Op die manier zijn mensen zelf in staat hun loopbaan in te delen in periodes waarin ze meer of minder werken zonder dat hun pensioenopbouw in het gedrang komt', klinkt het.

Maar er wordt natuurlijk ook gedacht aan wie langer werkt. Daarvoor heeft de SP.A een 'pensioenbonus' in gedachten: 1,374 euro per gewerkte dag extra. Wie vijf jaar extra werkt, zou zo bijna 180 euro per maand extra krijgen. Bruto, weliswaar. Zou zo'n bedrag mensen voldoende motiveren om effectief vijf jaar langer te werken? Of is die bonus daarvoor toch te laag?

Hoe dan ook: zo'n pensioenplan klinkt leuk, maar het kost natuurlijk een smak geld. Volgens SP.A zou het optrekken van de minimumpensioenen maar liefst 2,3 miljard euro extra kosten. En de pensioenbonus ook nog eens 200 miljoen. Maar de socialisten hebben ook al netjes berekend waar dat geld gehaald kan worden. Ze pleiten voor een afbouw van de bedrijfssubsidies, het afschaffen van het fiscale voordeel voor bedrijfswagens en efficiëntere administraties. Maar er wordt ook gesnoeid in het huidige pensioensysteem. De hoogste pensioenen zouden een stukje moeten afstaan, en ook het individuele pensioensparen zou fiscaal minder voordelig worden.

Is dat de ultieme rechtvaardigheid? Dat iedereen een degelijk minimumpensioen krijgt, waardoor individueel pensioensparen eigenlijk overbodig wordt? Of hooguit een leuk extraatje, waarvoor de staat minder (of helemaal niet) moet opdraaien? Of zullen de pensioenen in de toekomst sowieso onbetaalbaar worden voor de staat, zodat iedereen wel verplicht zal zijn om zijn eigen appeltje voor de dorst bijeen te sparen? Met andere woorden: is het pensioenplan van SP.A realistisch? En bestaat er een draagvlak voor bij de brede bevolking? Ook bij de 'toplaag' die haar pensioen afgeroomd ziet, ten voordele van de solidariteit?