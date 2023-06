‘IS-aanhanger’ uit Leuven gelinkt aan verijdelde aanslag op Oostenrijkse Pride

In het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de Pride in Wenen vorig weekend duikt ook de naam op van een inwoner van België, zo blijkt uit documenten die Knack kon inkijken. Meerdere bronnen bevestigen dat het gaat om een minderjarige uit het Leuvense die eind februari al eens werd aangehouden.

Net voor de Pride-parade in Wenen vorige zaterdag van start ging, arresteerde de Oostenrijkse politie drie jongemannen van Bosnische en Tsjetsjeense afkomst. Zij zouden van plan zijn geweest een aanslag te plegen op de regenboogparade. De terreurverdachten bleken erg jong: 20, 17 en amper 14 jaar.

In samenwerking met de Oostenrijkse krant Der Standard kon Knack een aantal documenten inkijken uit het Oostenrijkse onderzoek over het drietal, dat onder meer actief was in een Telegramkanaal. In de documenten staat dat de Oostenrijkse inlichtingendienst op 27 en 28 februari informatie ontving van een partnerdienst: ‘Er werd bekendgemaakt dat een persoon in Oostenrijk met de bijnaam “Abdullah” (een van de drie vermeende terreurverdachten, nvdr) een IS-aanhanger zou zijn en momenteel in contact staat met een bekende IS-aanslagplanner in Europa.’ Die laatste zou in februari samen met onder meer een ‘IS-aanhanger’ uit België een aanslag hebben gepland in Frankrijk, België of Oekraïne.

Volgens het document had die Belgische inwoner eerder in februari beweerd ‘dat hij van plan was een kerk aan te vallen. Hij bezat een foto van de Sint-Michielskathedraal in Brussel. Hierover werd geen verdere informatie verstrekt.’

16-jarige uit het Leuvense

Meerdere bronnen bevestigen aan Knack dat de Belgische inwoner in kwestie recent nog in het nieuws is gekomen. Het zou gaan om de 16-jarige jongen uit de regio Leuven die op 19 februari werd aangehouden. Volgens het Leuvense parket waren er ‘concrete aanwijzingen dat hij een terroristische aanslag wilde plegen’.

Nadat hij voor de jeugdrechter was verschenen, werd de minderjarige jongen vrijgelaten onder voorwaarden. Hij staat onder toezicht van de sociale dienst.

Persmagistraat Sarah Callewaert van het Leuvense parket laat weten dat het dossier daar nog in onderzoek is. ‘Voor het overige kan ik geen verdere info uit een lopend dossier delen.’

Elkaar opjutten in chatgroepen

Volgens onze informatie zouden de drie opgepakte jongeren uit Oostenrijk en de 16-jarige uit het Leuvense deel uitmaken van een jihadistisch milieu dat verspreid is over heel Europa maar niet gestructureerd of georganiseerd is. Jongeren zouden elkaar opjutten in chatgroepen op Telegram en andere kanalen. Dat er internationale contacten zijn tussen deelnemers van chatgroepen is dus niet zo verwonderlijk.

In een van die chatgroepen circuleerde volgens onze info inderdaad een foto van de Brusselse Sint-Michielskathedraal. Maar het zou slechts één foto zijn tussen vele andere. De foto zou naar boven zijn gekomen bij het bespreken van potentiële doelwitten van aanslagen, maar het plan zou nooit verder zijn geconcretiseerd. Er was dus geen concrete aanslag gepland op de kathedraal.

Het federaal parket bevestigt aan Knack dat er géén onderzoek loopt naar mogelijke plannen om de Sint-Michielskathedraal aan te vallen.

215 dreigingsmeldingen

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) geeft geen commentaar op deze individuele case. ‘Wel kunnen we meegeven dat er vorig jaar 215 dreigingsmeldingen waren in België die verband houden met terrorisme of extremisme. Minder dan een tiende daarvan was op een bepaald moment ernstig’, aldus het OCAD.

‘Veruit de meeste dreigingsmeldingen hadden het profiel van een lone actor – iemand die alleen wil overgaan tot actie. Bij minder dan een op de vijf dreigingsmeldingen ging het om plannen beraamd door meerdere individuen samen. Een derde van de meldingen komt uit de hoek van een jihadistische ideologie.’

De Staatsveiligheid reageert dat het geen commentaar kwijt kan over de zaak.

De drie jongeren die in Oostenrijk werden aangehouden zijn inmiddels vrijgelaten, op voorwaarde dat ze deelnemen aan een deradicaliseringsprogramma. Uit overleg tussen sociaal werkers, politie en deradicaliseringsexperts bleek dat ze opgevolgd kunnen worden door hun familie en sociaal werkers. Het parket is tegen de beslissing in beroep gegaan.