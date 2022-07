Iraanse oppositie veroordeelt ‘schandelijke’ gevangenendeal

De Nationale Raad voor het Verzet in Iran (NCRI) veroordeelt met klem de gevangenendeal met Iran. ‘We blijven alle politieke en juridische wegen onderzoeken om de uitlevering van de terrorist-diplomaat aan Iran te voorkomen’, klinkt het donderdag in een persbericht.

De NCRI spreekt van een ‘schandelijke deal die het religieuze facisme in Iran stimuleert om het terrorisme op te voeren’. Concreet is de verzetsbeweging boos omdat Teheran zou ijveren voor de vrijlating van de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi, die vorig jaar in ons land tot twintig jaar cel werd veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij een verijdelde bomaanslag in Parijs.

‘De wereldwijde campagne van het Iraanse verzet, geholpen en gesteund door internationale juristen, oppositiepartijen en afgevaardigden in het Belgische parlement, zal worden voortgezet door alle politieke en juridische opties te onderzoeken om de repatriëring van Assadi en zijn medeplichtigen te voorkomen’, klinkt het verder nog.

Woensdagavond keurde de plenaire vergadering van de Kamer het wetsontwerp goed dat het mogelijk maakt dat België en Iran gevangenen aan elkaar uitleveren. De Belgische regering ijvert onder meer voor de vrijlating van Olivier Vandecasteele, een Belgische ngo-medewerker die sinds februari in de cel zit in Teheran. De goedkeuring van het verdrag had heel wat voeten in de aarde, onder meer omdat meerderheidspartijen Groen en Ecolo extra garanties vroegen.