Vorig jaar heeft het Centrum Integriteit drie onderzoeksrapporten over ambtenaren overgemaakt aan het parket. Dat meldt de federale Ombudsman in zijn jaarverslag 2019.

Het Centrum Integriteit is de afdeling van de federale Ombudsman die meldingen van veronderstelde integriteitsschendingen bij de federale overheid onderzoekt. 'Dat past in de opdracht van de Ombudsman om bij te dragen aan een goed functionerende administratie', zegt woordvoerster Herlinde Martens. 'Integriteit van ambtenaren hoort daarbij.'

...

Het Centrum Integriteit is de afdeling van de federale Ombudsman die meldingen van veronderstelde integriteitsschendingen bij de federale overheid onderzoekt. 'Dat past in de opdracht van de Ombudsman om bij te dragen aan een goed functionerende administratie', zegt woordvoerster Herlinde Martens. 'Integriteit van ambtenaren hoort daarbij.'In 2019 sloot het Centrum Integriteit zes onderzoeken af. In vijf daarvan stelde het een integriteitsmelding vast. 'Drie onderzoeksrapporten werden overgemaakt aan het parket na het afronden van het onderzoek', schrijft de federale Ombudsman in zijn Jaarverslag 2019.Eén onderzoek ging over het diensthoofd van een administratie. Het Centrum Integriteit stelde vast dat de man dossiers van sommige vrouwen niet behandelde in overeenstemming met de geldende regels. 'Hij begunstigde bepaalde dossiers in ruil voor, soms zelfs intieme, privéafspraken met de betrokken dames of in ruil voor medische diensten.' Het Centrum besloot dat hij een integriteitsschending beging. Het maakte het dossier over aan het parket 'aangezien er aanwijzingen waren van passieve corruptie' - namelijk 'het vragen van voordelen in natura als ambtenaar in ruil voor onrechtmatige prestaties'.In een tweede onderzoek bleek dat een ambtenaar voordelen had aanvaard van firma's die diensten leverden aan de betrokken administratie of zich kandidaat hadden gesteld voor overheidsopdrachten. Het ging onder meer om etentjes en uitnodigingen voor evenementen. Bovendien had de ambtenaar prestatiefiches en facturen goedgekeurd die niet overeenstemden met de prestaties die de firma had geleverd. Volgens het Centrum Integriteit gaat het om een integriteitsschending, en waren er aanwijzingen van passieve corruptie, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat ambtenaren onrechtmatig gebruik maakten van een lokaal van de overheidsdienst voor privéfeestjes. Eén personeelslid gebruikte dan weer een lokaal om nieuwe en tweedehandsgoederen op te slaan om vervolgens aan collega's of derden te verkopen. Bij het derde onderzoek dat het Centrum Integriteit overmaakte aan het parket ging het om een vals document over een tuchtsanctie. Dat was ingevoegd in het papieren personeelsdossier van een kandidaat voor een bevorderingsprocedure. Wat bleek? De persoon had helemaal geen tuchtsanctie opgelopen. Maar het valse stuk speelde wel in zijn nadeel. Het Centrum Integriteit kon niet achterhalen wie verantwoordelijk was voor het valse stuk.