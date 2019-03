Internationale Vrouwendag: 'Veel te veel interessante vrouwen worden compleet over het hoofd gezien'

Wie kent de meeslepende levensverhalen van Andrée De Jongh, Isala Van Diest of Chantel Akerman? Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart vroeg Knack aan zeven Vlaamse vrouwen om een aantal seksegenoten te lauweren die in een ver of recent verleden grote verdiensten hebben gehad maar niet de aandacht hebben gekregen die hen toekomt.