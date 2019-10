Bij de Brusselse brandweer loopt een intern onderzoek naar twee racistische incidenten die zich de afgelopen dagen voordeden. Ook de Brusselse politie heeft een onderzoek geopend.

Dat meldt de RTBF en het nieuws wordt bevestigd door brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "We veroordelen deze incidenten ten strengste, ze zijn in strijd met alle waarden van de Brusselse brandweer", zegt de woordvoerder.

Het eerste incident vond vrijdag plaats toen een brandweerman in opleiding met buitenlandse roots zijn helm aantrof, beklad met racistische termen en beledigingen. Op de helm werden ook een penis en een hakenkruis getekend. "De directie heeft dit incident, dat trouwens strafbaar is, meteen ten strengste veroordeeld en heeft een onderzoek geopend met het oog op een tuchtprocedure", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "Als we vinden wie hiervoor verantwoordelijk is, kan dit leiden tot een ontslag."

Dinsdag deed zich dan een nieuw incident voor. Ditmaal was de locker van dezelfde brandweerrekruut opengebroken en waren er schellen hesp en een blikje bier achtergelaten. "We hebben er de politie bijgehaald omdat de locker van de betrokkene opengebroken was", zegt de brandweerwoordvoerder. "Laat het duidelijk zijn dat dit een alleenstaand incident is, dat in strijd is met alle waarden van ons brandweerkorps. Wij staan voor menselijke waardigheid, zowel die van al onze korpsleden als van de mensen die we elke dag helpen."

De Brusselse brandweer heeft een klacht ingediend tegen onbekende en zal sowieso een procedure voor onmiddellijke verwijdering van de schuldige ondernemen, meldt de directie. "We kunnen dit incident, dat gelukkig zeer uitzonderlijk is, alleen maar betreuren", zegt kolonel Pierre Menu, adjunct-directeur-generaal. "Veel van onze medewerkers zijn van Noord-Afrikaanse afkomst, vooral onder de jongsten. De laatste jaren heeft ons korps zich echt opengesteld voor de diversiteit van de Brusselse bevolking. We zijn allemaal geschokt door de feiten, het is onbegrijpelijk omdat het zo in strijd is met onze waarden. De geviseerde persoon wordt momenteel opgevolgd door onze interne preventiedienst. Het onderzoek loopt nog en deze handelingen zullen niet ongestraft blijven."

In een mededeling die verspreid wordt door de brandweer, reageert ook de betrokken rekruut op de feiten. "Het is een zeer moeilijke situatie om in te leven", klinkt het. "Ze veroorzaakt veel stress. Racisme bestaat bij de Brusselse brandweer zoals ze elders bestaat. Maar deze daden vertegenwoordigen de dienst noch mijn collega's. Ik heb gebruik kunnen maken van het advies van onze juridische dienst en een klacht ingediend bij de politie. Nu wil ik graag mijn opleiding afmaken en in de compagnie treden. De situatie raakt me diep, maar het werk blijft me motiveren. Toen ik bij de brandweer kwam, wilde ik aansluiten bij een grote familie. Dat is duidelijk niet zo eenvoudig, maar ik geef het niet zomaar op. Dit is belangrijk voor mij en het is belangrijk om de mentaliteit van de mensen te veranderen."

Volgens de brandweer wil de betrokken rekruut verder geen rechtstreeks contact met de pers hebben. Die wordt dan ook gevraagd hem niet langer te proberen contacteren via zijn privénummer.