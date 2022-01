De Brusselse politie is een intern onderzoek gestart naar politiegeweld tijdens de coronabetoging afgelopen zondag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis woensdag. Op amateurbeelden is te zien hoe een man hardhandig tegen de grond wordt gewerkt en enkele rake ­klappen van een agent krijgt.

De betrokken man uit Sint-Lambrechts-Woluwe zei dinsdag op RTL dat hij een klacht heeft ingediend bij de politie omdat hij naar eigen zeggen niet bij de manifestatie betrokken was. Hij verklaarde dat hij zijn vriendin uit de nood wilde helpen. Zij werd omsingeld door amokmakers toen ze boodschappen wilde gaan doen. 'Vier agenten vielen me aan', getuigde hij. 'Twee sloegen me in elkaar met hun matrak. Ik probeerde de situatie uit te leggen, maar ze wilden niet luisteren.'

De man werd bloedend met een combi naar de kazerne meegenomen, en belandde samen in een cel met twintig relschoppers. 'Ik probeerde opnieuw uit te leggen dat er een misverstand was, maar ik moest mijn bek houden.' Uiteindelijk werd de man alsnog naar het ziekenhuis doorverwezen. 'Ik wil dat die agenten gestraft worden', zei hij nog. Ilse Van de keere, woordvoerster van politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene, zegt dat een intern onderzoek werd opgestart om na te gaan wat er precies gebeurd is. Op de vraag of er nog onderzoeken zijn gestart door klachten na eerdere coronabetogingen, had de politie geen antwoord.

De betrokken man uit Sint-Lambrechts-Woluwe zei dinsdag op RTL dat hij een klacht heeft ingediend bij de politie omdat hij naar eigen zeggen niet bij de manifestatie betrokken was. Hij verklaarde dat hij zijn vriendin uit de nood wilde helpen. Zij werd omsingeld door amokmakers toen ze boodschappen wilde gaan doen. 'Vier agenten vielen me aan', getuigde hij. 'Twee sloegen me in elkaar met hun matrak. Ik probeerde de situatie uit te leggen, maar ze wilden niet luisteren.' De man werd bloedend met een combi naar de kazerne meegenomen, en belandde samen in een cel met twintig relschoppers. 'Ik probeerde opnieuw uit te leggen dat er een misverstand was, maar ik moest mijn bek houden.' Uiteindelijk werd de man alsnog naar het ziekenhuis doorverwezen. 'Ik wil dat die agenten gestraft worden', zei hij nog. Ilse Van de keere, woordvoerster van politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene, zegt dat een intern onderzoek werd opgestart om na te gaan wat er precies gebeurd is. Op de vraag of er nog onderzoeken zijn gestart door klachten na eerdere coronabetogingen, had de politie geen antwoord.