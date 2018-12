Instructie van Reynders doet vragen rijzen bij oppositie

De plenaire Kamer bespreekt en stemt donderdag de resolutie die het pact van Marrakesh steunt en die dinsdag door de bevoegde Kamercommissie met een wisselmeerderheid zonder N-VA werd goedgekeurd. Daarbij valt op dat er vanwege N-VA geen regeringslid aanwezig is. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) liet zich verontschuldigen wegen zijn Europese agenda.

Bij het begin van de zitting zwaaide Kristof Calvo (Groen) met een instructie die minister Reynders begin oktober rondstuurde, dus voor de echte discussie binnen de meerderheid losbarstte. Hij wil van premier Charles Michel meer tekst en uitleg. Van der Maelen trok feller in de aanval. 'Als u dit wist, dan hebt u 150 Kamerleden bij de neus genomen. Dan had u geen steun van het parlement meer nodig'.

Hij richtte zich nadien tot N-VA-fractieleider Peter De Roover. 'Uw derde rode lijn is ook al overschreden. Het proces is voleindigd'. Intussen is de bespreking van start gegaan, met de voorlezing van het rapport van de commissiezitting, waar de resolutie woensdag werd goedgekeurd met een wisselmeerderheid. De instructie bevestigt wat ambassadeur Jean-Luc Bodson dinsdag in de Kamercommissie zei: op een zogeheten CoorMulti-vergadering van 12 september is bevestigd dat België het pact steunt.