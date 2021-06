In de Antwerpse wijk Nieuw Zuid is vrijdag een stelling aan een school in opbouw in de Jos Smolderenstraat ingestort. Ook een deel van het gebouw zelf is naar beneden gekomen. Er is één dode en vijf mensen zijn nog vermist. De brandweer heeft een tiental personen kunnen bevrijden.

Het medisch interventieplan is afgekondigd, zo meldt de brandweer via Twitter.

#update #instorting Er zijn nog minstens 6 personen vermist. We krijgen momenteel ter plaatse hulp van de reddingshondenteams van @CivilSecurityBe. Zij helpen ons om mee te zoeken naar slachtoffers in het zéér instabiele en gevaarlijke puin. — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) June 18, 2021

Er is, volgens de politie, zeker één dodelijk slachtoffer gevallen. Er wordt intussen nog naar vijf vermisten gezocht.

De Antwerpse brandweer zoekt samen met reddingshondenteams van de civiele bescherming onder het puin naar overlevenden.

De reddingsactie is allesbehalve evident, benadrukt de brandweer, omdat de situatie nog steeds erg instabiel is en dus gevaarlijk voor de reddingswerkers. De ravage in de buurt is ook groot. De hulpdiensten proberen alles zo veel mogelijk te beveiligen tegen het verwachte onweer van vrijdagavond. De toestand van de bevrijde slachtoffers is nog niet bekend, al zouden sommigen er erg aan toe zijn.

#instorting #update De oorzaak is momenteel onbekend. Meer onderzoek daarnaar volgt later. Onze eerste zorg gaat naar slachtoffers. Voorlopig nog een aantal personen vermist en onder het puin. De situatie is er zeer instabiel en dat maakt bevrijdingen en zoekacties heel moeilijk. pic.twitter.com/uTGSbmd8Wd — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) June 18, 2021

De stad Antwerpen vraagt aan omwonenden van de instorting in de wijk Nieuw Zuid om ramen en deuren voorlopig gesloten te houden en binnen te blijven. 'De hevige wind kan zorgen voor opwaaiend stof', klinkt het. 'De hulpdiensten monitoren de situatie in de omgeving.'

Het getroffen gebouw is een schoolgebouw in opbouw - een basisschool met sporthal. Wat er precies is misgelopen, is niet duidelijk.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft op Twitter kort gereageerd. 'Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun naasten', schrijft hij.

