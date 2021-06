Instorting in Antwerpen: contact met mensen onder puin

In de Antwerpse wijk Nieuw Zuid is vrijdag een stelling aan een nieuwbouw in de Jos Smolderenstraat ingestort. Ook een deel van het gebouw zelf is naar beneden gekomen. De brandweer heeft al een tiental personen kunnen bevrijden en heeft ook contact met mensen onder het puin.

De site van de instorting