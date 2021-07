De militaire inlichtingendienst ADIV heeft tijdens de verkiezingen van mei 2019 'beperkte' inmenging door buitenlandse mogendheden gedetecteerd.

Dat heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) woensdag verklaard in de Kamer. Hetzelfde gebeurde tijdens de coronapandemie, de vaccinatiecampagne en in de periode van de zoektocht naar de geradicaliseerde militair Jürgen Conings, zei ze.

Het ging om 'gecoördineerde acties vanuit het buitenland', die gedetecteerd werden door de deskundigen van de militaire inlichtingendienst in samenwerking met Staatsveiligheid, verklaarde Dedonder in de Kamercommissie Landsverdediging na een vraag van N-VA-Kamerlid Theo Francken. In het jargon heten dat psyops of 'psychologische operaties', waarachter de bedoeling schuilgaat om meningen te beïnvloeden. Die kunnen volgens de minister 'een bedreiging zijn voor de veiligheid van het land'.

Concreter kon de minister echter niet worden: de details zijn vertrouwelijk omdat buitenlandse mogendheden anders kunnen achterhalen hoe België de inmenging kon detecteren. 'Dit zou onze bescherming tegen soortgelijke acties ondermijnen', zei ze. Ook vanuit welk land of landen welke landen de inmenging afkomstig was, kon Dedonder niet kwijt.

De Europese Dienst voor Extern Optreden maakte in juni 2020 wel al bekend dat buitenlandse mogendheden, meer bepaald Rusland en China, maar ook interne Europese actoren doelgerichte beïnvloedingsoperaties en desinformatiecampagnes op poten hadden gezet tijdens de coronapandemie in de 27 EU-lidstaten.

