De vaccinatiecampagne in Vlaanderen verloopt ontzettend vlot. Op dit moment zijn we zelfs de snelst vaccinerende regio van Europa, en hebben we zelfs veel sneller dan verwacht de Verenigde Staten bijgebeend. Elke seconde wordt er een prik in een arm gezet en over enkele dagen zullen we 70% van de volwassen Vlamingen minstens één keer geprikt hebben. Ook qua vaccinatiegraad staan we aan de top: we moeten enkel het kleine Malta laten voorgaan.

Maar ik krijg veel begrijpelijke vragen over het inkorten van het interval van AstraZeneca. De periode tussen de eerste en de tweede dosis werd namelijk enkele weken geleden op advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie ingekort van 12 naar 8 weken voor die uitnodigingen die na 13 mei vertrokken, met als doelstelling de snelheid in de campagne te behouden en de staart van de campagne in te korten. Maar wat met die Vlamingen die voor 13 mei hun eerste Astra Zeneca prik hebben gekregen?

Bij de bespreking van dit advies op de Interministeriële conferentie (IMC) heb ik dit probleem ook onmiddellijk aangekaart, want het is contra-intuïtief dat dit wel kan voor de latere groep maar niet voor de eerste - meer kwetsbare groep.

Ik begrijp dus de ongerustheid van risicopatiënten die langer moeten wachten op hun tweede prik. Het feit dat België ervoor gekozen heeft om eerst een lijst met risicopatiënten aan te leggen en hen prioritair te vaccineren, is uniek in de wereld. Zij hebben dus in verhouding tot in andere landen veel sneller hun eerste prik gekregen. Die eerste prik is ontzettend belangrijk, want ze beschermt onmiddellijk tegen de ernstige vormen van COVID-19 en we zien de effecten in de ziekenhuiscijfers en overlijdens. Meer dan 900.000 risicopatiënten zijn daardoor sneller tegen het virus beschermd geworden, met dank aan de dokters en mutualiteiten om deze klus mee te klaren. Toch blijft uiteraard die tweede prik ook belangrijk bij vaccins zoals AstraZeneca, Moderna en Pfizer voor een betere en langere bescherming.

Welke oplossingen kunnen we voor deze mensen aanreiken?

Een ander vaccin dan AstraZeneca voor de tweede dosis? We hebben die vraag wel voorgelegd aan de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie. Als beide instanties ons een advies zullen bezorgen waarin een ander tweede vaccin kan worden aangeboden, zullen we dat uiteraard bespreken in de IMC. Het gevolg van een eerste dosis voor honderd duizenden mensen gebruiken als tweede dosis, is dat mensen jonger dan 40 naar achter schuiven, waardoor zij later hun eerste prik krijgen. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. We willen eerst iedereen de kans geven om zich te beschermen tegen dit virus.

Wat kunnen we wel doen?

Als we de komende weken voldoende dosissen van AstraZeneca ontvangen, zullen we de termijn van 12 weken inkorten. Er zal een centrale inschrijfmogelijkheid op Qvax voorzien worden om de vervroeging van de AstraZeneca-prik mogelijk te maken. Onze vaccinatiecentra leveren schitterend maar erg arbeidsintensief werk, en zo vermijden we dat zij handmatig tweede afspraken zullen moeten omboeken. Uiteraard wordt dit niet verplicht. We gaan er immers van uit dat er heel wat Vlamingen zijn die hun vaccinatie hebben afgestemd op hun vakantie en rekening gehouden hebben met de termijn van de 12 weken.

Zo zullen de risicopatiënten sneller beschermd zijn tegen de Alpha-en Deltavariant. Onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk heeft immers uitgewezen dat het vaccin van AstraZeneca een uitstekende bescherming biedt tegen beide varianten.

Is dit ideaal? Neen, maar we zijn het onszelf wel verplicht om er alles aan te doen om iedereen zo snel mogelijk een eerste en tweede prik te geven tegen dit verschrikkelijke virus.

