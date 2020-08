In Hasselt is zondag een ingetogen herdenking gehouden voor An Marchal en Eefje Lambrecks, die 25 jaar geleden verdwenen tijdens een vakantie aan de kust. Een jaar later werden hun lichamen teruggevonden onder een loods in Jumet, naast een huis van ontvoerder Marc Dutroux.

De herdenking vond door het wisselvallige weer plaats in de grote schouwburg van het cultuurcentrum Hasselt/CCHA, in plaats van bij het monument voor de Hasseltse meisjes in het stadspark. Omdat er door de coronacrisis geen grote bijeenkomsten kunnen plaatsvinden, kon de herdenking live op TV Limburg worden gevolgd.

Rechten van het kind

De rechten van het kind vormden de rode draad tijdens de herdenking. Uit een corona-enquête van het Kinderrechtencommissariaat in mei blijkt dat ongeveer een op de tien kinderen fysiek of verbaal geweld meemaakt. Een meerderheid geeft ook aan dat het meer voorkomt dan voor corona. 'Naast het recht op leven moeten kinderen ook beschermd worden tegen elke vorm van geweld. Ze hebben gewoonweg het recht om op te groeien in een veilige samenleving', vertelde kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. 'Ik roep vandaag op om blijvende inspanningen te doen, opdat minder kinderen en jongeren slachtoffer worden. Met een kindreflex in alle sectoren om tijdig moeilijke situaties voor kinderen te herkennen.'

De verdwijning en de vondst van de meisjes een jaar later zond een schokgolf door het land en Hasselt. 'Door de aandacht te blijven vestigen op deze verschrikkelijke gebeurtenis, kunnen we alleen maar hopen dat dit nooit opnieuw gebeurt', stelde burgemeester Steven Vandeput (N-VA). 'In nasleep van deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis werden er heel wat structurele veranderingen doorgevoerd. Die veranderingen zijn echter nog steeds niet volledig voltooid.'

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) herinnerde aan de stille mars van vorig jaar voor de dood van Julie Van Espen. 'Samen met de initiatiefnemers hebben we een plan seksueel geweld uitgewerkt, waarvan de eerste resultaten stilaan zichtbaar worden. Er blijft echter een groot dark number, een aantal niet-gemelde gevallen', aldus Geens. 'Ik beken, er is nog veel ruimte voor verbetering, maar de strijd gaat verder.'

De herdenking vond door het wisselvallige weer plaats in de grote schouwburg van het cultuurcentrum Hasselt/CCHA, in plaats van bij het monument voor de Hasseltse meisjes in het stadspark. Omdat er door de coronacrisis geen grote bijeenkomsten kunnen plaatsvinden, kon de herdenking live op TV Limburg worden gevolgd.De rechten van het kind vormden de rode draad tijdens de herdenking. Uit een corona-enquête van het Kinderrechtencommissariaat in mei blijkt dat ongeveer een op de tien kinderen fysiek of verbaal geweld meemaakt. Een meerderheid geeft ook aan dat het meer voorkomt dan voor corona. 'Naast het recht op leven moeten kinderen ook beschermd worden tegen elke vorm van geweld. Ze hebben gewoonweg het recht om op te groeien in een veilige samenleving', vertelde kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. 'Ik roep vandaag op om blijvende inspanningen te doen, opdat minder kinderen en jongeren slachtoffer worden. Met een kindreflex in alle sectoren om tijdig moeilijke situaties voor kinderen te herkennen.'De verdwijning en de vondst van de meisjes een jaar later zond een schokgolf door het land en Hasselt. 'Door de aandacht te blijven vestigen op deze verschrikkelijke gebeurtenis, kunnen we alleen maar hopen dat dit nooit opnieuw gebeurt', stelde burgemeester Steven Vandeput (N-VA). 'In nasleep van deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis werden er heel wat structurele veranderingen doorgevoerd. Die veranderingen zijn echter nog steeds niet volledig voltooid.'Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) herinnerde aan de stille mars van vorig jaar voor de dood van Julie Van Espen. 'Samen met de initiatiefnemers hebben we een plan seksueel geweld uitgewerkt, waarvan de eerste resultaten stilaan zichtbaar worden. Er blijft echter een groot dark number, een aantal niet-gemelde gevallen', aldus Geens. 'Ik beken, er is nog veel ruimte voor verbetering, maar de strijd gaat verder.'