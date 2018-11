Infrabel sleept vijf bedrijven voor de rechter wegens illegale prijsafspraken

De vijf zouden bijna zes jaar lang in het kader van een raamovereenkomst met Infrabel onderlinge afspraken gemaakt hebben, om prijzen in te dienen die hoger waren dan wat marktconform is. De bedrijven in kwestie zijn ABB, Siemens, AEG Belgium, Schneider Electric Energy Belgium en Sécheron.

De praktijken van de vijf bedrijven zijn volgens Infrabel blootgelegd door een onderzoek van de Belgische mededingingsautoriteit, dat in mei 2017 afgerond werd. Vervolgens heeft een gespecialiseerd studiebureau een raming opgemaakt van het bedrag van het geleden nadeel.

De vijf bedrijven waren opdrachtnemers in het kader van een raamovereenkomst voor de vernieuwing van tractieonderstations (die hoogspanning omzetten in bruikbare spanning voor het treinverkeer). 'Telkens wanneer Infrabel in het kader van deze opdracht een beroep wilde doen op een firma, organiseerde het tussen de opdrachtnemers een nieuwe mededinging. Er is gebleken dat de firma's afspraken gemaakt hadden om tijdens de duur van de raamovereenkomst hogere prijzen in te dienen dan wat marktconform is en ervoor te zorgen dat elk bedrijf uiteindelijk zijn deel van de koek kreeg', aldus Infrabel, dat meent hierdoor uiteindelijk heel wat meer betaald te hebben dan wat nodig was.

Infrabel dagvaardt de vijf vrijdag voor de Nederlandstalige rechtbank van koophandel van Brussel om een schadevergoeding te vorderen.