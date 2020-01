De federale informateurs Georges-Louis Bouchez en Joachim Coens hebben hun consultaties met het middenveld vandaag/donderdag verdergezet. Op het programma stonden gesprekken met onder meer de CEO'S van NMBS en Infrabel, de commissaris-generaal van de federale politie en de vertegenwoordigers van de Groep van Tien. De komende dagen wijden Coens en Bouchez zich aan de voortzetting van de politieke contacten, klinkt he

Informateurs Coens en Bouchez zijn al bijna twee weken op zoek naar andere oplossingen dan de paars-gele of paars-groene piste voor een federale regering. Daarbij consulteren ze ook opnieuw het middenveld, met het oog op een technische nota. Voorgangers Johan Vande Lanotte en Didier Reynders hielden afgelopen zomer ook al een brede consultatieronde.

Donderdag mocht de administrateur-generaal van het Riziv langs voor een gesprek over de uitdagingen in de gezondheidszorg, de commissaris-generaal van de federale politie en de directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken mochten hun licht schijnen op de thema's politie en migratie. Ook de CEO's van de NMBS en Infrabel kwamen langs, net als de verschillende vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers in de Groep van Tien.

De komende dagen staan opnieuw in het teken van politieke contacten. Op 13 januari brengen Coens en Bouchez verslag uit op het paleis.