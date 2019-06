In het Egmontpaleis te Brussel hebben de twee informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) een eerste keer de radiostilte verbroken. 'We kunnen ons geen 500-en-zoveel dagen permitteren', aldus Vande Lanotte. De twee verdedigden ook waarom ze niet met Vlaams Belang en PVDA spraken. Hun opdracht wordt verlengd tot 17 juni.

In een tweetalige mededeling hebben informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders een eerste keer een stand van zaken gegeven over hun opdracht.

Uit hun info blijkt dat beiden een waaier aan mensen hebben gesproken, van vakbonden en werkgeversorganisaties tot overheidsinstanties. Ook de Nationale Bank en het Netwerk Tegen Armoede mochten over de vloer komen.

Opvallend was ook het 'lang gesprek over de klimaatuitdagingen' met klimaatwetenschapper Jean-Pascal Van Ypersele. Een signaal van Vande Lanotte en Reynders dat ze klimaatbekommernissen van onder meer de spijbelende studenten serieus nemen.

Het is een heel groot dwingend gegeven dat de ontslagnemende regering geen meerderheid heeft. Johan Vande Lanotte (SP.A)

Beiden verdedigden hun aanpak om niet met PVDA en Vlaams Belang te spreken. Die laatste partij vroeg zich daardoor af 'op welke planeet deze beide heren eigenlijk leven'. De informateurs redeneren dat ze voorlopig geen tijd moeten verspillen aan partijen die niet worden aanvaard door broodnodige coalitiepartners. 'Tot op vandaag is het niet mogelijk om een meerderheid te vormen met Vlaams Belang en PVDA', aldus de SP.A'er. 'Dat is geen persoonlijk standpunt van Vande Lanotte en Reynders.'

Vande Lanotte erkent dat N-VA het cordon sanitaire tegen Vlaams Belang nooit heeft onderschreven. 'Maar N-VA en Vlaams Belang hebben geen meerderheid in het parlement.' Reynders vulde aan: 'Geen enkele Franstalige partij wenst op dit moment in een regering met Vlaams Belang te stappen.'

De twee beklemtoonden bovendien dat ze evenmin met CDH spraken, omdat zij sowieso niet mee willen regeren.

Informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A) bij koning Filip op 6 juni 2019. © Belga

Daarnaast onthulden ze dat ze regelmatige contacten hebben onderhouden met de partijen die aan zet zijn in de regio's, met name N-VA en PS. Vande Lanotte stipte aan dat er - naast de veto's tegen Vlaams Belang en PVDA - geen enkele partij een andere partij echt uitsluit. Lees: N-VA en PS zijn bereid om te praten.

Hoe dan ook zeggen de informateurs dat alle gesprekspartners inzien dat een lange formatie zoals in 2010-2011 'niet mogelijk' is. Een verwijzing naar de formatie van 541 dagen. Onder meer de nakende brexit en de 'Europese druk' om een begroting op te maken, zetten deze keer stoom op de ketel. Maar belangrijker: 'Het is een heel groot dwingend gegeven dat de ontslagnemende regering geen meerderheid heeft', aldus Vande Lanotte. 'Dat hebben we met opzet een beetje benadrukt. We kunnen ons geen 500-en-zoveel dagen permitteren.'

Het is mede daarom dat de twee er de moed inhouden. 'Mochten we denken dat het niet mogelijk was, zouden we beter het vliegtuig naar een of ander exotisch eiland nemen', zei Vande Lanotte. 'Al zou ik dat liever met iemand anders doen', voegde hij er lachend aan toe.