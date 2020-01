De belangrijkste vaststelling is wellicht dat er de voorbije week geen deuren definitief zijn dichtgeslagen. Bovendien brachten ze zondag N-VA en PS samen rond de tafel, maar het is onduidelijk of dat grote stappen vooruit heeft opgeleverd.

Het duo kreeg vorige week een verlenging van zijn opdracht. Ze moesten nagaan wat verder mogelijk was na de 'recente verklaringen'. Dat laatste sloeg enerzijds op de 'uitgestoken hand' die N-VA-voorzitter Bart De Wever richting de socialistische familie uitstak, door in zijn nieuwjaarstoespraak te pleiten voor een sterk sociaal beleid, met prioritair een verhoging van de laagste pensioenen. Anderzijds waren er ook de aangehouden pleidooien vanuit CD&V-hoek voor een meerderheid aan Vlaamse kant, met dus N-VA aan boord.

Intussen is het al een week met een vergrootglas inzoomen op alle mogelijke verklaringen die op een toenadering kunnen wijzen, of net op een deur die volledig wordt dichtgeslagen. Dat was alvast de verwachting toen PS-voorzitter Paul Magnette zijn nieuwjaarstoespraak zou geven. De dagen voordien had de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) immers in niet mis te verstane bewoordingen laten verstaan dat regeren met de N-VA er voor de Franstalige socialisten niet inzat.

Maar Magnette sloot de deur niet helemaal. Hij daagde De Wever uit de daad bij het woord te voegen en dat concreet te maken. De standpunt herhaalde hij nadien nog, waardoor de piste van een paars-gele regering overeind blijft. Al herinnerde Magnette zondag aan zijn voorstel van enkele maanden terug, om een voorlopige regering te installeren indien de vorming van een volwaardige regering blijft aanslepen. Veel reacties liepen niet binnen op dat voorstel.

Ook bij de andere socialistische partij werd naar openingen gespeurd. Dat SP.A-voorzitter Conner Rousseau op de receptie van zijn partij het veiligheidsthema hoog op de agenda plaatste, kan volgens sommigen in die optiek worden geïnterpreteerd. Als gaat het volgens de jonge voorzitter zelf gewoon over een 'megalinks thema'.

En de informateurs? Die werkten de voorbije dagen in de luwte, zoals dat heet. Toch kregen ook zij de afgelopen week kritiek, onder meer van Rousseau en van Open VLD-minister Maggie De Block. Rousseau gaf hun inspanning van de voorbije weken een onvoldoende, onder meer omdat ze weinig concrete inhoudelijke elementen hadden gevraagd. En De Block vond dat het vergaderritme gerust wat intensiever mocht.

Zondag klonk Rousseau alvast milder en stelde hij tevreden vast dat het intussen terug over de inhoud gaat. En de informateurs brachten PS en N-VA zondag in het geheim bijeen. Wat daar inhoudelijk uit de bus is gekomen, was zondagavond nog onduidelijk.

