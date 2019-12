De federale informateurs Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez baseren zich voor hun opdracht op het werk dat hun voorgangers al hebben gerealiseerd. 'Er kan geen sprake van zijn van nul te beginnen en te doen alsof we de posities niet kennen', zeiden ze woensdagochtend op een korte persconferentie in de Kamer.

Koning Filip heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens en zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez gisterenavond/dinsdagavond aangesteld als federaal informateurs. Die opdracht begint vanmiddag/woensdagmiddag al. Coens en Bouchez zullen de voorzitters van alle tien nog betrokken partijen zien, in volgorde van de verkiezingsresultaten, klonk het op een korte persconferentie in de Kamer.

N-VA-voorzitter Bart De Wever mag normaal gesproken dus eerst aanschuiven. Die laatste reageerde dinsdagavond/gisterenavond schijnbaar tevreden op de aanstelling van Coens en Bouchez. 'Hopelijk is de paars-groene piste nu van de baan', liet De Wever weten via zijn woordvoerster. De twee informateurs zullen echter 'alle mogelijke pistes' onderzoeken, herhaalden ze woensdag nog eens. 'We zoeken met een open vizier naar een oplossing, en zijn ons ervan bewust dat we niet van nul starten', zei Bouchez. 'We zullen ons baseren op het werk dat al gerealiseerd is door de voorgangers. Er kan geen sprake van zijn dat we doen alsof we de posities niet kennen, het doel is net om die te verdiepen en enkele vaagheden op te helderen.'

Bouchez en Coens lieten verder niet in hun kaarten kijken. 'We zijn optimistisch in onze missie, en als iedereen in goed vertrouwen verder werkt zijn er opties mogelijk', klonk het enkel. 'We stappen hierin zonder persoonlijke historiek of netwerken met de een of de ander, hebben een open vizier en gaan samen voor oplossingen, want dat heeft ons land nodig.'

De twee antwoordden niet op vragen van de aanwezige pers, en zijn dat de komende dagen ook niet van plan. 'We werken discreet verder, zullen enkel communiceren via persconferenties en zullen daar enkel de boodschap geven die we willen geven.' Op 20 december brengen Coens en Bouchez verslag uit bij de koning.