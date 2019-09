De federale informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) brengen in de late voormiddag of vroege namiddag voor de zesde keer verslag uit bij koning Filip. De kans is groot dat de vorst hun opdracht opnieuw zal verlengen.

Een tijdlang werd aangenomen dat de opdracht van Vande Lanotte en Reynders op 9 september zou beëindigd worden, vermits Didier Reynders naar de Europese Commissie verhuist en hij daarvoor nog een zware hoorzitting in het Europees Parlement moet doorstaan. Het idee was dat de koning dan twee nieuwe mensen in het veld zou sturen, een N-VA'er en een PS'er. Maar zowel in het noorden als het zuiden van het land lopen de regionale formatiegesprekken. In Wallonië lijkt een landing één van de volgende dagen mogelijk, in Vlaanderen zal dat wellicht nog even langer duren.

Johan Vande Lanotte en Didier Reynders zijn al sinds 30 mei informateur. Toch duurde het tot 28 juli om een aantal partijen een eerste keer rond de tafel te brengen. Ze nodigden toen alle partijen uit die mogelijk een regering zouden kunnen vormen. De Franstalige groene partij Ecolo bleef echter weg, omdat die naar eigen zeggen toch niet in dezelfde meerderheid als N-VA zou kunnen zitten. Eerder had het CDH al laten weten dat het voor de oppositie koos. Tegen Vlaams Belang en PVDA zijn er veto's uitgesproken.

Precies een maand later, op 28 augustus, organiseerden de informateurs een nieuwe vergadering met dezelfde zeven partijen. Naar verluidt hebben de informateurs uitleg gegeven over de begrotingstoestand en de situatie op de arbeidsmarkt.

Zoals bekend werken de informateurs aan een nota die de basis zou moeten vormen van verdere onderhandelingen. Op 9 september brengen ze verslag uit bij de koning. Het duo werd op 30 mei door koning Filip belast met een informatieopdracht. Maandag is het al de zesde maal dat Reynders en Vande Lanotte langsgaan op het paleis voor een tussentijds verslag en/of de verlenging van hun opdracht. Dat was eerder het geval op 6 en 17 juni, 1 en 7 juli en 17 augustus.