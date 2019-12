Vandaag om 15.30 uur brengt informateur Paul Magnette (PS) bij koning Filip opnieuw verslag uit over de gesprekken die hij met de politieke partijen gevoerd heeft over de vorming van een federale regering. Het is koffiedik kijken of de koning Magnettes opdracht nog eens zal verlengen of iemand anders het veld instuurt.

De opdracht van Magnette werd op 25 november voor het laatst verlengd. Intussen kregen de MR met Georges-Louis Bouchez en CD&V met Joachim Coens elk een nieuwe voorzitter. Dat geeft duidelijkheid over wie aan het roer van die partijen zit.

Magnette probeerde als informateur naar eigen zeggen consensus te vinden rond een aantal thema's, om op basis daarvan een coalitie op de been te brengen. Maar het is geen geheim dat Magnette werkt in de richting van paarsgroen, waarbij minstens de liberalen van MR en Open VLD, de socialisten van PS en SP.A en de twee groene partijen in de federale regering zouden toetreden. Ook met CD&V, CDH en DéFI werden al gesprekken gevoerd. De zes paarsgroene partijen beschikken samen namelijk slechts over 76 zetels op een totaal van 150, wat volgens verschillende betrokkenen een veel te krappe en dus onwerkbare meerderheid is.

Zaterdagavond had Magnette nog een verrassend gesprek met de top van N-VA. Volgens de Vlaams-nationalisten moet bij die ontmoeting evenwel niet veel voorgesteld worden. 'Magnette kan het niet maken om maandag aan de koning te moeten zeggen dat hij geen ontmoeting heeft gehad met de grootste partij van Vlaanderen', liet fractieleider Peter De Roover zondag optekenen. 'Mijn indruk is dat hij nog iets af te vinken had op zijn to-dolijstje.'

Nota's van Magnette die de voorbije weken uitlekten, lijken vooral de Open VLD onder druk te hebben gezet. Onder meer Kamerfractieleider Egbert Lachaert noemde de voorstellen 'imbuvable', terwijl kandidaat-voorzitter Francesco Vanderjeugd weet dat de weerstand tegen paarsgroen bij veel van zijn partijgenoten 'heel diep' zit. Anderen, met voorzitter Gwendolyn Rutten op kop, zouden dan wel weer te vinden zijn voor de piste-Magnette. Toch, zo verwacht een oudgediende van de Open VLD, zal het op het uitgebreid partijbureau, dat straks om 10.30 uur aanvangt, niet tot een stemming komen tussen de keuze voor paarsgroen en voor paarsgeel, met de N-VA dus. 'Alles hangt van de inhoud van de teksten af. Maar voor de partij is dit alleszins opnieuw dramatisch, het doet aan de periode van het migrantenstemrecht denken', luidt het.

Bij de zusterpartij van de Open VLD, de MR, zei voorzitter Bouchez zondag dat hij noch voor de N-VA, noch voor Groen de deur dichtdoet. Zowel paarsgeel als paarsgroen is voor de Franstalige liberalen dus nog een optie. Maar in ieder geval wil Bouchez niet dat na Magnette iemand voor de schone schijn het veld wordt ingestuurd. 'Het weinige dat al gerealiseerd werd, mag niet tenietgedaan worden.'

Een partijbron bij Open VLD zegt dat de keuze voor paarsgeel of paarsgroen niet van de emoties bij de liberalen afhangt, maar dat er behalve naar de teksten ook naar CD&V gekeken wordt, waar vicepremier Koen Geens nog altijd de federale onderhandelingen voert. Bij de christendemocraten werd zondag verwezen naar de radio-interviews die Geens vorige week gaf. Vrijdag zei hij nog dat N-VA een kans moet krijgen in de federale formatie. Wat de inhoud betreft van wat nu op tafel ligt, zei Geens toen ongerust te zijn over de ethische dossiers en de begroting.