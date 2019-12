Informateur Paul Magnette (PS) zat donderdag samen met de Franstalige en Nederlandstalige christendemocraten. Dat maakte Catherine Fonck (CDH) bekend in in het VRT-programma Villa Politica.

Paul Magnette onderzochte de laatste week vooral de mogelijkheid voor een paars-groene coalitie en sprak met de socialisten, liberalen en groenen. De christendemocraten leken daar dus niet bij te gaan horen en namen samen met de N-VA de informateur sterk onder vuur. Hij zou te makkelijk meegaan in een te linkse coalitievorming.

Maar nu gaat hij dan toch praten met de Franstalige en Nederlandstalige christendemocraten. Dat meldde Catherine Fonck (CDH) in Villa Politica. Vanmiddag zat de voorzitter van de PS al samen met de CDH, vanavond volgt nog een gesprek met de CD&V. Een paars-groene regering heeft op dit moment maar een heel nipte meerderheid met 76 van de 150 zetels. Met de steun van de christendemocraten zou die regering meer slagkracht krijgen.

Of CDH ook gepraat zou hebben tot een toetreding tot de coalitie is nog maar de vraag, want vorige maand wezen de Franstalige christendemocraten nog iedere samenwerking met N-VA af. Bovendien gingen zowel de CDH als de CD&V ten allen tijde in de oppositie stappen. Fonck meldde dan ook dat het gesprek met Magnette vooral over zijn informateursnota en de begroting ging. Het is volgens haar niet de bedoeling dat CDH meestapt in een coalitie.

Magnette zou ook een uitnodiging verstuurd hebben naar de N-VA, maar dat wordt door de partij ontkend. N-VA is de enige partij die nog niet werd uitgenodigd voor een gesprek.