'Ik ben een unitarist. Ik ga je zelfs vertellen: ik denk dat we alles op federaal niveau moeten terugzetten. Ik ben voor een eenheidsstaat.' Dat zegt Georges-Louis Bouchez, voorzitter van de MR en samen met Joachim Coens (CD&V) koninklijk informateur, in een interview met het Franstalige tijdschrift Wilfried dat donderdag verschijnt.

Dat weetHet Laatste Nieuws woensdagavond. 'Als er ooit een evaluatie zou komen van de zes staatshervormingen, kan ik u al de conclusie geven. Het komt erop neer dat we alles terug op nationaal niveau moeten zetten', is een andere opvallende quote van Bouchez.

Volgens Het Laatste Nieuws dateert het interview van december, toen Bouchez al benoemd was tot informateur. De MR-voorzitter is naar verluidt op de hoogte van het feit dat het interview donderdag verschijnt.

Dat weetHet Laatste Nieuws woensdagavond. 'Als er ooit een evaluatie zou komen van de zes staatshervormingen, kan ik u al de conclusie geven. Het komt erop neer dat we alles terug op nationaal niveau moeten zetten', is een andere opvallende quote van Bouchez. Volgens Het Laatste Nieuws dateert het interview van december, toen Bouchez al benoemd was tot informateur. De MR-voorzitter is naar verluidt op de hoogte van het feit dat het interview donderdag verschijnt.