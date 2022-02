De hoge energieprijzen veroorzaken een veel grotere schok voor gezinnen met een laag inkomen. Hun uitgaven stijgen een kwart sneller dan die van rijkere consumenten, bericht De Tijd dinsdag.

België gaat gebukt onder de hoogste inflatie in vier decennia. In januari schoot ze naar 7,59 procent. De immense klim van de inflatie jaagt in elk gezin de uitgaven stevig de hoogte in. Maar niet overal komt de klap even hard aan, leert een berekening van de Nationale Bank. De reden voor het verschil is dat niet elk gezin op dezelfde manier geld uitgeeft.

Families met een hoog inkomen besteden een groter deel van hun budget aan cultuur, vrije tijd, meubelen, kledij en horeca, zegt Jana Jonckeere van de Nationale Bank. Bij de laagste inkomens wegen de kosten voor energie en huur zwaarder door. Omdat de inflatie vandaag vooral wordt aangevuurd door hoge gas-, olie- en elektriciteitsprijzen, voelt het kwart armste gezinnen in zijn uitgaven een gemiddelde prijsstijging van 8,7 procent. Bij het kwart rijkste gezinnen is dat 7 procent.

België gaat gebukt onder de hoogste inflatie in vier decennia. In januari schoot ze naar 7,59 procent. De immense klim van de inflatie jaagt in elk gezin de uitgaven stevig de hoogte in. Maar niet overal komt de klap even hard aan, leert een berekening van de Nationale Bank. De reden voor het verschil is dat niet elk gezin op dezelfde manier geld uitgeeft. Families met een hoog inkomen besteden een groter deel van hun budget aan cultuur, vrije tijd, meubelen, kledij en horeca, zegt Jana Jonckeere van de Nationale Bank. Bij de laagste inkomens wegen de kosten voor energie en huur zwaarder door. Omdat de inflatie vandaag vooral wordt aangevuurd door hoge gas-, olie- en elektriciteitsprijzen, voelt het kwart armste gezinnen in zijn uitgaven een gemiddelde prijsstijging van 8,7 procent. Bij het kwart rijkste gezinnen is dat 7 procent.