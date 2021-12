De inflatie van 2021 en 2022 zal steden en gemeenten 289 miljoen euro kosten. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en een studie die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken Bart Somers (Open VLD) bestelde bij het Agentschap ­Binnenlands Bestuur.

Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Het leidt nog niet tot paniek bij de steden en gemeenten, maar de VVSG sluit niet uit dat sommigen zullen moeten beknibbelen op investeringen.

Voor dit jaar gaat het om 84 miljoen euro extra. In 2022 komt daar nog eens 205 miljoen euro bij. De lonen stijgen door de indexsprong (177 miljoen euro) en de inflatie duwt ook de dotaties voor politie en brandweer (44,5 miljoen euro) de lucht in, schrijven de kranten. De recordprijzen voor energie kosten lokale besturen in 2021 en 2022 net geen 100 miljoen euro extra.

Dat leidt voorlopig niet tot paniek, klinkt het, omdat de gemeenten volgens hun meerjarenplannen 2022 zouden moeten eindigen met een overschot van 755 miljoen euro. 'Maar de marges zijn klein, zeker op de lange termijn, met de stijgende pen­sioen­kosten', zegt VVSG-woordvoerster Nathalie Debast.

'Reële daling ondanks indexering'

De Vlaamse regering trekt deze legislatuur extra geld uit voor de lokale overheden, vooral door een jaarlijkse indexering van het Gemeentefonds met 3,5 procent. Maar aangezien de inflatie intussen 5,6 procent bedraagt, gaat het volgens de VVSG eigenlijk om een reële daling. Dat betekent niet dat alle besturen in moeilijkheden zullen ­komen. 'Maar we sluiten niet uit dat er volgend jaar hier en daar zal worden bespaard of gezocht naar nieuwe inkomsten', citeren Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen de VVSG- ­directeur Jan Leroy.

Ook minister Somers toont zich bezorgd in de kranten. Hij vreest vooral dat investeringen die steden en gemeenten plannen erbij zullen inschieten. 'Dat zijn investeringen die een grote impact hebben op het leven van onze burgers, zoals de aanleg van fietspaden, extra groen of trottoirs. Bovendien komen ze vaak ­terecht bij lokale kmo's, wat goed is voor de lokale economie en de werkgelegenheid'.

