De professor infectiologie (UZ Antwerpen) was het voorbije jaar constant in de weer met het adviseren en informeren van politici en burgers.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt? Naast de grote solidariteit tijdens de eerste lockdown en het goede nieuws over de vaccins mag er ook wat ander nieuws zijn. Dat België het wolvenkruispunt van Europa is geworden, bijvoorbeeld. Werd u of een van uw naasten het slachtoffer van covid-19? Godzijdank niet, we hebben veel geluk gehad. Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2019 hebt u gerealiseerd? Geen flauw idee wat die voornemens waren. Hebt u een nieuwe hobby ontdekt tijdens de lockdown? Ik heb veel gewandeld, samen met mijn vriend. Voor nieuwe hobby's was er te weinig tijd en mentale ruimte. Op het werk was alles al nieuw dit jaar. Wat was het beste boek van 2020? De beste film? De beste tv-serie? De beste artiest? Van een vriend kreeg ik het boekje In tijden van besmetting van Paolo Giordano, een wiskundig en filosofisch essay dat hij schreef tijdens de eerste golf in Italië. De tv-serie Weissensee, die zich afspeelt in het Oost-Berlijn van de jaren 80, is ook een aanrader: historisch interessant, met een zeker soapgehalte. En begin november hoorde ik op Klara een concert van Keith Jarrett: betoverend. Welke horecazaak hebt u het meest gemist? Bij onze favoriete restaurants proberen we geregeld af te halen. Ik mis vooral de terrasjes na een wandeling en de avonden op café met vrienden. Zodra het weer mag: wat wordt uw eerste reisbestemming? Bosnië. Die bestemming stond gepland voor 2020, maar ik vrees dat we zullen moeten wachten tot 2022, tot het echt veilig is. Welke zorgverlener zou u in de bloemetjes willen zetten? Alle ziekenhuisdirecteurs. Zij worden soms wat vergeten, maar ze hebben het voorbije jaar heel moeilijke keuzes moeten maken. Hoe en met wie viert u kerstavond? Met mijn kinderen en mijn vriend. Ook de rest van de familie wil ik zeker zien, maar enkel buiten, in groepjes van vier. Er is een Exceltabel opgesteld, want dat wordt nog een complexe puzzel. Wat vindt u van onze nieuwe premier? Ik apprecieer zijn standvastigheid en voorzichtigheid. Maar het wordt wellicht nog een uitdagend parcours: ik wens hem en alle andere beleidsmakers dag na dag voldoende moed om de juiste beslissingen te nemen. Welk sociaal medium gooit u eruit? Ik heb geen Twitter of Instagram en mijn Facebook ligt al maanden stil. Bent u van plan uw Netflixabonnement te vernieuwen? Toch wel. De kwaliteit van de films is niet altijd even hoog, maar het blijft een makkelijke vorm van ontspanning in crisistijd. Wie zult u deze kerst het meest missen? De familie, en dan vooral mijn ouders. Al wil ik hen zeker buiten zien. Wilt u snel gevaccineerd worden? Absoluut. Dat is ook onze rol, als zorgverstrekkers. Moet cultuur meer steun krijgen? Ondanks het feit dat ik hen vaak moest aanmanen om te stoppen, pleit ik er zeker voor om hen nu en straks alle steun te bieden. Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden? Als je voor corona de ogen sluit, wordt het effect over zes weken duidelijk. Bij de klimaatdiscussie kun je járen je ogen sluiten. Eenmaal je de effecten ziet, is het ruimschoots te laat. Ik zal altijd optimistisch blijven, maar dat probleem verdient wel absolute voorrang. Wie wenst u snel verzoening toe? Trump en Biden. Denkt u dat de wereld na corona anders zal zijn dan de wereld vandaag? Deels wel. Ik hoop dat we lessen zullen trekken uit deze crisis en dat we de herinnering levendig zullen houden. Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2021? Een goede gezondheid, en mooie dagen met de mensen rondom je.