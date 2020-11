'Heel wat mensen lijken te vergeten wat er vandaag allemaal mogelijk is dankzij vaccinatie', schrijft Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Rudder (CD&V).

De voorbije weken kwam het nieuws waar de hele wereld op zat te wachten: er is een voor 95 procent efficiënt vaccin ontwikkeld dat ons kan beschermen tegen het coronavirus en dit vaccin zal in de komende maanden verdeeld kunnen worden over de bevolking. Verschillende persberichten over vaccins volgden elkaar snel op en wereldleiders aller landen trokken hun portefeuille open. Ook ons land bestelde, in samenwerking met Europa, aanzienlijke doses van dit nieuwe vaccin.

Er komt licht aan het einde van de tunnel. Eindelijk kunnen we weer beginnen dromen van sociale contacten, evenementen en reizen, kortom: ons leven van voor corona hervatten. Kort na de euforie, kwam het realisme. Na het realisme het cynisme. Tussen twintig en dertig procent van de Belgen wil geen coronavaccin, zo schreven verschillende media op basis van enquêtes en bevragingen. Gisteren berichtte Knack dat Vlaanderen huisdokters met twijfels over het coronavaccin wil informeren over de veiligheid ervan. Uit eerder onderzoek van de Artsenkrant bleek immers dat amper 70 procent het coronavaccin zou aanraden aan patiënten.

Inenten is niet alleen een zaak van individueel belang, maar een daad van burgerschap.

Het coronavirus, dat al sinds maart ons leven domineert, is een nieuw virus met oude patronen. Het is niet de eerste infectieziekte die onze bevolking teistert en het zal ook niet het laatste virus zijn. Zo zien wetenschappers gelijkenissen tussen het verloop van dit nieuwe virus met het verloop van eerdere virussen die onze samenlevingen in het verleden geteisterd hebben. Vaccinaties hebben een niet te onderschatten invloed gehad op onze maatschappij zoals wij die vandaag kennen. In het bijzonder het vaccineren van kinderen is iets waar men al eind de achttiende eeuw mee startte, toen jonge kinderen ingeënt werden tegen de pokken. Het vaccineren van mensen leidde ons mee de moderniteit in. Het maakte de maatschappij zoals we die vandaag kennen -en dan bedoel ik vooral die van voor corona- mee mogelijk.

Vaccinatie van kinderen

Inenten is niet alleen een zaak van individueel belang maar een daad van burgerschap. Vandaag is het om die reden in ons land verplicht om kinderen een poliovaccinatie te geven. Daarnaast zijn er een hele reeks vaccins die sterk aanbevolen worden door de Hoge Gezondheidsraad, gericht op specifieke doelgroepen zoals zuigelingen, kinderen, zieken of reizigers.

De vaccinatiegraad voor vaccins tegen polio en tetanus ligt in ons land boven de 90 procent. Sinds 1970 zijn er dankzij die hoge vaccinatiegraad geen gevallen van polio meer gesignaleerd en ook ziektes als de mazelen komen in België dankzij een hoge vaccinatiegraad veel minder voor dan in landen zoals bijvoorbeeld Roemenië. Laat ons niet vergeten dat dankzij vaccinatie tegen de kinkhoest het aandeel miskramen en vroeggeboortes aanzienlijk lager is. Vaccinaties konden er mee voor zorgen dat we vandaag probleemloos tussen continenten kunnen reizen. Ze zijn de voorbije decennia een motor geweest voor vooruitgang, dat mogen we echt niet vergeten.

Het cynisme bij een groot deel van de bevolking, inclusief huisdokters, over het zich laten vaccineren, verwondert mij. Het aantal twijfelaars overstijgt de beweging van antivaxxers die zich sowieso onthoudt van vaccins. Daarom mijn oproep aan die twijfelaars. Zijn we dan vergeten wat vandaag mogelijk is dankzij vaccinatie? Laat ons de moderne wetenschap omarmen en laat ons terugkeren naar de tijd waarin het onderhouden van sociale contacten niet de vijand was, in plaats van massaal te passen voor dit vaccin. Door jezelf te laten vaccineren bescherm je niet alleen jezelf maar ook anderen. Laat ons dus zo snel mogelijk stoppen met de negatieve beeldvorming rond vaccins.

