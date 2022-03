Vanaf 1 juli zal het in Wallonië minder gemakkelijk worden om een dier te kopen of te adopteren. Er zal een document moeten worden voorgelegd waaruit blijkt dat men niet verstoken is van de vergunning om een dier te houden.

Vanaf 1 juli zal het in Wallonië minder gemakkelijk worden om een dier te kopen of te adopteren. Er zal een document moeten worden voorgelegd waaruit blijkt dat men niet verstoken is van de vergunning om een dier te houden. Dat meldt Sudinfo donderdag.

De vergunning om een dier te houden bestaat in Wallonië sinds 1 januari 2019. Elke meerderjarige heeft die automatisch, virtueel, want er is geen document. De bezitsvergunning kan wel worden ingetrokken in geval van dierenmishandeling.

Tot nu werd die vergunning enkel achteraf opgevraagd, bij een probleem of een controle. Maar vanaf 1 juli zal iedereen die een dier wil adopteren of kopen een uittreksel uit het centrale register moeten voorleggen. Het is dan aan de verkopers, dierenasielen en kwekers om te kijken of de kandidaat-koper aan de voorwaarden voldoet.

Vanaf 1 juli zal het in Wallonië minder gemakkelijk worden om een dier te kopen of te adopteren. Er zal een document moeten worden voorgelegd waaruit blijkt dat men niet verstoken is van de vergunning om een dier te houden. Dat meldt Sudinfo donderdag.De vergunning om een dier te houden bestaat in Wallonië sinds 1 januari 2019. Elke meerderjarige heeft die automatisch, virtueel, want er is geen document. De bezitsvergunning kan wel worden ingetrokken in geval van dierenmishandeling. Tot nu werd die vergunning enkel achteraf opgevraagd, bij een probleem of een controle. Maar vanaf 1 juli zal iedereen die een dier wil adopteren of kopen een uittreksel uit het centrale register moeten voorleggen. Het is dan aan de verkopers, dierenasielen en kwekers om te kijken of de kandidaat-koper aan de voorwaarden voldoet.